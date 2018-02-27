Галерея и видео: люди на острове Прангли оказались в ледяной ловушке, на помощь вылетел вертолет ВВС

Поскольку судоходное сообщение между Прангли и материком сейчас прервано из-за тяжелых погодных условий, вице-старейшина волости Виймси обратился за помощью к военно-воздушным силам с просьбой отправить на остров вертолет для переправы людей. Ходатайство было удовлетворено, и представители ВВС вылетели к острову.
Вице-старейшина Маргус Круусмяги обратился в ВВС с просьбой о помощи, поскольку в заливе Мууга из-за тяжелых погодных условий прервано судоходное сообщение с материком на линии Леппнеэме-Келнасе, пишет Postimees.
«Чтобы вызволить жителей и гостей острова из ледяной ловушки, просим осуществить пять-шесть полетов на вертолете Robinson по маршруту Прангли - порт Леппнеэме», - говорится в ходатайстве.
Судоходное сообщение было остановлено уже 24 февраля, когда у курсирующего по этому маршруту парома возникли технические неполадки. В управе волости сказали, что проблему вчера устранили, однако тяжелые погодные условия (лед и сильный ветер) не позволяют сегодня восстановить движение судов.
Пресс-секретарь волостной управы Виймси Элис Тоотсман сообщила, что вертолет военно-воздушных сил совершит сегодня столько полетов, сколько потребуется, чтобы переправить всех людей, которые хотят попасть на материк. Во сколько это обойдется волости Виймси, пока неизвестно. «Наша главная цель – переправить людей с острова, независимо от того, сколько полетов будет нужно совершить и сколько это будет стоить», - сказала Тоотсманн.
По словам офицера ВВС Алара Лаатса, операция уже началась, вертолет вылетел из Эмари. «Полет из Эмари на остров Прангли занимает примерно 35 минут. С Прангли вертолет доставит людей в порт Леппнеэме, для этого будет сделано пять-шесть полетов», - сказал Лаатс.
Первую партию пассажиров переправили вертолетом на материк после 16 часов.