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Видео: в Таллинне построят колесо обозрения, не имеющее аналогов в Европе

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ФОТО: Скриншот.

Неподалеку от артерии, соединяющей Таллиннский аэропорт и новый железнодорожный вокзал, построят колесо обозрения, аналогов которому еще нет в Европе. Предполагается, что новый аттракцион принесет семь миллионов евро туристического дохода в год.

«В конце концов и в Таллинне появится достойный аттракцион – работающее круглый год, даже в суровых погодных условиях, колесо обозрения, которое поднимет людей на 120-метровую высоту над уровнем моря и позволит насладиться панорамным видом на Старый город, Балтийское море, на озеро Юлемисте и на аэропорт», - сказал инициатор проекта Super Skypark Алар Каяри.

По его словам, благодаря продуманному расположению, колесо обозрения станет второй по высоте смотровой площадкой в Таллинне. Оно будет установлено на крыше торгового центра T1, расположенного на вершине горки Сосси. «В мире всего пять колес обозрения, установленных на крыше, и все они находятся в Азии», - сказал Каяри.

«Семейный аттракцион привлечет туристов, которые будут чаще останавливаться в наших отелях как в сезон, так и в несезон, это привлечет ориентировочно 7 млн евро в год», - сказал директор Центра развития EAS Тармо Мутсо.

На строительство колеса обозрения выделено пособие в размере 1,44 млн евро, что составляет 45 % от всей суммы. Колесо обозрения станет частью парка развлечений, площадь которого составит 6000 кв. м. В парке планируют построить крупнейший батутный центр в Европе, кроме того, там можно будет играть в различные игры, а также там будут установлены десятиметровые стены для скалолазания, 4D кинотеатр, где будут показывать фильмы в формате 360⁰, научный центр и различные аттракционы.

Для строительства заключен договор с голландской фирмой Mondial, которая на протяжении десятилетий строила колеса обозрения в Америке, Азии, Австралии и Европе. Самое знаменитое из них находится в Париже на площади Согласия.

По словам Каяра, прокатиться на новом аттракционе можно будет за доступную цену – билет будет стоить меньше десяти евро. Поездка будет продолжаться 12-15 минут, за это время колесо сделает несколько оборотов.

«Ждем всех романтиков и любителей острых ощущений в парк развлечений и на колесо обозрения уже в этом октябре», - добавил Каяри.

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