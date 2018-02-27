Финский президент cходил в магазин за подгузниками и отстоял в очереди

Посетители торгового центра в Финляндии в Эспоо стояли в очереди вместе в президентом страны, который хочет жить жизнью обычного человека.
В минувшие выходные президент Финляндии ходил за покупками в один из супермаркетов Эспоо, передает fontankafi.ru со ссылкой на газету Aamulehti. Саули Ниинистё, как обычный покупатель, прошелся по рядам и подошел к очереди в кассу с тележкой, в которой лежали детские подгузники (у главы государства недавно родился сын), молоко, сыр, яйца, ржаной хлеб, сардельки и газета.
От других посетителей магазина его отличало лишь наличие положенных по закону телохранителей.
Люди в очереди хотели было пропустить президента вперед, но он вежливо отказался, предпочитая стоять наравне со всеми.
Президентская чета не боится подобного рода публичности и стремится по возможности жить обычной жизнью. Так, в день инаугурации, 1 февраля, Ниинистё в прогулочной одежде заходил в аптеку в районе Тёёлё, а супруга финского лидера Йенни Хаукио родила сына 2 февраля в обычной женской клинике Хельсинки. Президент сам забрал жену и ребёнка из роддома.
Вообще президент в магазине - всё же редкое явление для Финляндии, хоть и не нонсенс. В канцелярии президента, например, помнят, как Мартти Ахтисаари сам ходил в магазин обуви, а супруга Мауно Койвисто Теллеро Койвисто рассказывала, как трудно было снова ходить по магазинам после 12 лет президентства мужа.