Финский президент cходил в магазин за подгузниками и отстоял в очереди

В минувшие выходные президент Финляндии ходил за покупками в один из супермаркетов Эспоо, передает fontankafi.ru со ссылкой на газету Aamulehti. Саули Ниинистё, как обычный покупатель, прошелся по рядам и подошел к очереди в кассу с тележкой, в которой лежали детские подгузники (у главы государства недавно родился сын), молоко, сыр, яйца, ржаной хлеб, сардельки и газета.

От других посетителей магазина его отличало лишь наличие положенных по закону телохранителей.

Люди в очереди хотели было пропустить президента вперед, но он вежливо отказался, предпочитая стоять наравне со всеми.

Президентская чета не боится подобного рода публичности и стремится по возможности жить обычной жизнью. Так, в день инаугурации, 1 февраля, Ниинистё в прогулочной одежде заходил в аптеку в районе Тёёлё, а супруга финского лидера Йенни Хаукио родила сына 2 февраля в обычной женской клинике Хельсинки. Президент сам забрал жену и ребёнка из роддома.