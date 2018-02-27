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  • Паэт: тоннель Таллинн-Хельсинки впишется в систему торговых путей между Азией и Европой

Паэт: тоннель Таллинн-Хельсинки впишется в систему торговых путей между Азией и Европой

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Урмас Паэт.

ФОТО: Peeter Langovits

Проект подводного железнодорожного тоннеля Таллинн-Хельсинки содержит в себе еще и глобальный аспект, поскольку он вписывается в систему торговых путей между Азией и Европой, считает депутат Европарламента Урмас Паэт.

Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, проект тоннеля сопрягается с разработкой новых судовых путей из Азии в Европу и обратно через Северный Ледовитый океан. «Сейчас обсуждается проект строительства нового порта в Северной Норвегии, который был бы по железной дороге связан с Хельсинки, оттуда дальше по тоннелю в Таллинн и, по Rail Baltic, в Центральную и Западную Европу», - пояснил Паэт.

Тем самым, по словам Паэта, тоннель Таллинн-Хельсинки приобретает международное значение. «Теперь с этой программой надо продвигаться дальше, привлекая к проекту и Еврокомиссию, а также постоянно расширяя круг знакомых с ней лиц и организаций, - сказал Паэт. - Благодаря прямому соединению между Таллинном и Хельсинки возникнет аттрактивный двойной город, будут созданы тысячи новых рабочих мест и инновационные предприятия, появится сулящий доходы новый торговый путь».

В понедельник в Европарламенте в Брюсселе состоялась презентация исследования окупаемости проекта подводного железнодорожного тоннеля, а также темы «городов-близнецов» Таллинна и Хельсинки.

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