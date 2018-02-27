Паэт: тоннель Таллинн-Хельсинки впишется в систему торговых путей между Азией и Европой

Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, проект тоннеля сопрягается с разработкой новых судовых путей из Азии в Европу и обратно через Северный Ледовитый океан. «Сейчас обсуждается проект строительства нового порта в Северной Норвегии, который был бы по железной дороге связан с Хельсинки, оттуда дальше по тоннелю в Таллинн и, по Rail Baltic, в Центральную и Западную Европу», - пояснил Паэт.

Тем самым, по словам Паэта, тоннель Таллинн-Хельсинки приобретает международное значение. «Теперь с этой программой надо продвигаться дальше, привлекая к проекту и Еврокомиссию, а также постоянно расширяя круг знакомых с ней лиц и организаций, - сказал Паэт. - Благодаря прямому соединению между Таллинном и Хельсинки возникнет аттрактивный двойной город, будут созданы тысячи новых рабочих мест и инновационные предприятия, появится сулящий доходы новый торговый путь».