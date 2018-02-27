Число погибших в результате взрыва дома в британском Лестере возросло до пяти

Тела, извлеченные из-под обломков, еще не были формально опознаны, однако полиция полагает, что останки принадлежат 46-летней Мэри Раджубир (Rajoobeer), ее сыновьям Шейну (18) и Шону (16), которые все вместе жили в разрушенном доме. Также, как считают правоохранители, найдены останки 18-летней Ли Бет Рик, девушки Шейна, и 22-летней Виктории Левлевой (Viktorija Ljevleva), которая, по всей видимости, работала в супермаркете на первом этаже рухнувшего здания.

Гражданство погибших не уточняется. Ранее представители польской диаспоры в Лестере сообщили Leicester Mercury, что один из членов их сообщества после взрыва был признан пропавшим.

Полиция Лестершира сообщает также обновленные данные о пострадавших в результате взрыва: утром 27 февраля под присмотром врачей остается только один из пяти человек, доставленных в больницу в день ЧП.

Взрыв на Хинкли-Роуд в Лестере прогремел около семи часов вечера 25 февраля: он уничтожил здание, на первом этаже которого находился магазин, а над ним - двухэтажная квартира, уточняет Reuters. Также получили повреждения несколько соседних домов.

Магазин на первом этаже несчастливого дома много раз менял хозяев, его последние владельцы были поляками. Под вывеской Zabka торговая точка начала работать в начале года, уточняет Би-Би-Си.