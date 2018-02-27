На Палдиском шоссе столкнулись два автомобиля, три человека доставлены в больницу

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что в 16.57 в Центр тревоги сообщили о столкновении на Палдиском шоссе автомобилей Volkswagen и Mercedes-Benz. По предварительным данным, ехавший из Таллинна в сторону Кейла Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Mercedes.