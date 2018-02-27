На Палдиском шоссе столкнулись два автомобиля, три человека доставлены в больницу

Сегодня вечером на одиннадцатом километре дороги Таллинн-Кейла столкнулись два автомобиля, в аварии пострадали три человека, передает Postimees.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что в 16.57 в Центр тревоги сообщили о столкновении на Палдиском шоссе автомобилей Volkswagen и Mercedes-Benz. По предварительным данным, ехавший из Таллинна в сторону Кейла Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Mercedes.
С места происшествия в больницу были доставлены два человека, ехавших в автомобиле Volkswagen, и водитель Mercedes.
Полиция регулирует движение на месте происшествия. Движение на месте аварии восстановлено.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры советует водителям быть осторожными, так как дороги сейчас скользкие из-за метели.