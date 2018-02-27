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  • На Палдиском шоссе столкнулись два автомобиля, три человека доставлены в больницу

На Палдиском шоссе столкнулись два автомобиля, три человека доставлены в больницу

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ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Сегодня вечером на одиннадцатом километре дороги Таллинн-Кейла столкнулись два автомобиля, в аварии пострадали три человека, передает Postimees.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что в 16.57 в Центр тревоги сообщили о столкновении на Палдиском шоссе автомобилей Volkswagen и Mercedes-Benz. По предварительным данным, ехавший из Таллинна в сторону Кейла Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Mercedes.

С места происшествия в больницу были доставлены два человека, ехавших в автомобиле Volkswagen, и водитель Mercedes.

Полиция регулирует движение на месте происшествия. Движение на месте аварии восстановлено.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры советует водителям быть осторожными, так как дороги сейчас скользкие из-за метели.

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