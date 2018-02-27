Прервано паромное сообщение между Хийумаа и материком
27 февраля 2018 г., 19:13
Из-за того, что низкий уровень воды препятствует паромному сообщению, нарушен и почтовый обмен с Хийумаа.
По этой причине доставка почты как на Хийумаа, так и с Хийумаа откладывается до восстановления судоходного сообщения, информирует Eesti Post.
Приостановка почтового обмена скажется и на доставке почтовых отправлений в почтовые автоматы, почтовые конторы и почтовые пункты, это коснется также и доставки республиканских газет подписчикам на Хийумаа. Подписчикам будут доставляться только местные издания.