Прервано паромное сообщение между Хийумаа и материком

По этой причине доставка почты как на Хийумаа, так и с Хийумаа откладывается до восстановления судоходного сообщения, информирует Eesti Post.

Приостановка почтового обмена скажется и на доставке почтовых отправлений в почтовые автоматы, почтовые конторы и почтовые пункты, это коснется также и доставки республиканских газет подписчикам на Хийумаа. Подписчикам будут доставляться только местные издания.