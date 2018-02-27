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Прервано паромное сообщение между Хийумаа и материком

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Паром. Иллюстративное фото.

ФОТО: Saaremaa Laevakompanii/Saarte Hääl

Из-за того, что низкий уровень воды препятствует паромному сообщению, нарушен и почтовый обмен с Хийумаа.

По этой причине доставка почты как на Хийумаа, так и с Хийумаа откладывается до восстановления судоходного сообщения, информирует Eesti Post.

Приостановка почтового обмена скажется и на доставке почтовых отправлений в почтовые автоматы, почтовые конторы и почтовые пункты, это коснется также и доставки республиканских газет подписчикам на Хийумаа. Подписчикам будут доставляться только местные издания.

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