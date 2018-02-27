Ратас вступился в Facebook за Осиновского: акцизы на алкоголь — не самая большая проблема государства

"Понимаю, что многим не по душе повышение цен на алкоголь, но деятельность каждого министра и правительства всегда необходимо рассматривать более широко. Искренне хочется признать крайне важный вклад Евгения Осиновского как члена правительства", — написал Ратас в Facebook, отметив, что министр здоровья и труда подвергся резкой критике в последние недели.

Ратас написал, что в юбилейную неделю Эстонской Республики у нас много радостей, а также много проблем, в числе которых вопрос акцизов на алкоголь, получивший особенно много внимания, и который, по его оценке, не является ни самой большой бедой, ни важнейшим вызовом. "Главная цель алкогольной политики государства — уменьшить чрезмерное употребление алкоголя и связанный с этим вред здоровью, а также число несчастных случаев, повреждений и смертей. Ограничение доступности алкоголя посредством акцизов — одна из многочисленных мер".

Премьер-министр отметил, что правительство претворило в жизнь реформу здравоохранения, которая направит в эту сферу в течение четырех лет дополнительные 220 миллионов евро. Также, по словам Ратаса, большим подспорьем для людей станет компенсация за выписанные по рецепту лекарства. В числе прочих важных начинаний он привел в пример систему поддержки для неактивной молодежи, цель которой — сократить число молодых, которые не работают и не учатся, и многочисленные необходимые меры по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда в государственном секторе.