Видео: с российскими военными приключился конфуз при транспортировке гаубицы

В Калининградской области самоходная гаубица «Акация» упала и перевернулась при погрузке на трал, передает Лента.ру со ссылкой на Калининград.ру.

Военные, грузившие машину на транспортер в городе Черняховск, эмоционально отреагировали на произошедшее: они начали кричать и долго ругались матом, а один из них сказал, что чувствовал, что что-то может пойти не так.

Механик-водитель, судя по кадрам, успешно выбрался из самоходки. Сведений о его состоянии нет.