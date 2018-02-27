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Видео: с российскими военными приключился конфуз при транспортировке гаубицы

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Скриншот из видео.

ФОТО: Kuvatõmmis

В Калининградской области с российскими военными приключился конфуз в ходе транспортировки военной техники, передает Postimees.

В Калининградской области самоходная гаубица «Акация» упала и перевернулась при погрузке на трал, передает Лента.ру со ссылкой на Калининград.ру.

Военные, грузившие машину на транспортер в городе Черняховск, эмоционально отреагировали на произошедшее: они начали кричать и долго ругались матом, а один из них сказал, что чувствовал, что что-то может пойти не так.

Механик-водитель, судя по кадрам, успешно выбрался из самоходки. Сведений о его состоянии нет.

«Акация» оснащена 152-миллиметровым орудием и предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения.

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