Видео: в Вашингтоне у российского посольства открыли площадь Бориса Немцова

В прошлом месяце совет единогласно проголосовал за решение дать новое название части Висконсин-Авеню напротив посольства, напоминает The Hill.

Член горсовета Мэри Че, которая внесла соответствующий законопроект, заявила, что ее инициатива не имеет отношения к скандалу с российским вмешательством в американские выборы. По ее словам, это просто дань уважения российскому патриоту и защитнику демократии, который поплатился своей жизнью за критику и противостояние режиму Владмира Путина.

Отмечается, что в церемонии открытия площади имени Бориса Немцова приняли участие десятки человек. В частности, там была дочь Немцова Жанна, которая на слушаниях в январе убеждала городской совет в необходимости такого переименования, а также друг и соратник политика Владимир Кара-Мурза младший.

Boris Nemtsov Plaza is officially unveiled on the street where the Russian Embassy sits. pic.twitter.com/SQbhtzsAgk — Josh Rogin (@joshrogin) February 27, 2018

Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту прямо напротив Кремля. В июне 2017 года коллегия присяжных признала виновными в убийстве Немцова чеченцев Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. В материалах суда говорилось, что Дадаев в день убийства следил за Немцовым, а затем несколько раз выстрелил в политика. Исполнителя убийства приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а остальным обвиняемым назначили сроки от 11 до 20 лет. Предполагаемый организатор этого преступления, боец батальона "Север" МВД Чечни Руслан Мухудинов, был заочно арестован и объявлен в федеральный и международный розыск.