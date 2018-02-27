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  • Видео: в Вашингтоне у российского посольства открыли площадь Бориса Немцова

Видео: в Вашингтоне у российского посольства открыли площадь Бориса Немцова

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ФОТО: Scanpix

Городской совет Вашингтона во вторник, 27 феварля, официально переименовал улицу перед российским посольством в Boris Nemtsov Plaza - в память об убитом три года назад в России политике, передает Newsru.com.

В прошлом месяце совет единогласно проголосовал за решение дать новое название части Висконсин-Авеню напротив посольства, напоминает The Hill.

Член горсовета Мэри Че, которая внесла соответствующий законопроект, заявила, что ее инициатива не имеет отношения к скандалу с российским вмешательством в американские выборы. По ее словам, это просто дань уважения российскому патриоту и защитнику демократии, который поплатился своей жизнью за критику и противостояние режиму Владмира Путина.

Отмечается, что в церемонии открытия площади имени Бориса Немцова приняли участие десятки человек. В частности, там была дочь Немцова Жанна, которая на слушаниях в январе убеждала городской совет в необходимости такого переименования, а также друг и соратник политика Владимир Кара-Мурза младший.

Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту прямо напротив Кремля. В июне 2017 года коллегия присяжных признала виновными в убийстве Немцова чеченцев Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. В материалах суда говорилось, что Дадаев в день убийства следил за Немцовым, а затем несколько раз выстрелил в политика. Исполнителя убийства приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а остальным обвиняемым назначили сроки от 11 до 20 лет. Предполагаемый организатор этого преступления, боец батальона "Север" МВД Чечни Руслан Мухудинов, был заочно арестован и объявлен в федеральный и международный розыск.

Накануне Госдепартамент США призвал российское правительство довести до конца расследование Немцова, чтобы все причастные к преступлению, включая его исполнителей и организаторов, понесли заслуженное наказание.

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