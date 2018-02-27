среда, 28 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

В Йыгевамаа загорелся жилой дом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Сегодня вечером в Йыгевамаа загорелся одноэтажный жилой дом. По первоначальным данным, пострадавших нет, передает Postimees.

Сегодня в 20.00 спасатели получили вызов в деревню Лаеканну, волость Муствеэ, уезд Йыгевамаа, где загорелся одноэтажный жилой дом, сообщает Спасательный департамент. Также сообщается, что на данный момент пострадавших нет.

По словам спасателей, на соседние здания огонь не распространяется. Огонь был локализован около 22.00.

Причина пожара выясняется.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ