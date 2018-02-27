В Йыгевамаа загорелся жилой дом
27 февраля 2018 г., 21:49
Сегодня вечером в Йыгевамаа загорелся одноэтажный жилой дом. По первоначальным данным, пострадавших нет, передает Postimees.
Сегодня в 20.00 спасатели получили вызов в деревню Лаеканну, волость Муствеэ, уезд Йыгевамаа, где загорелся одноэтажный жилой дом, сообщает Спасательный департамент. Также сообщается, что на данный момент пострадавших нет.
По словам спасателей, на соседние здания огонь не распространяется. Огонь был локализован около 22.00.
Причина пожара выясняется.