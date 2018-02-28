За украинских спортсменов все решат политики

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак сообщил, что украинские биатлонисты могут пропустить 9-й этап Кубка мира в Тюмени, если Минспорта Украины выступит против.
«Что касается трех мартовских этапов Кубка мира, то, за исключением Пидгрушной, все спортсмены поедут, будут бороться за сохранение квоты, набирать кубковые очки.
Уже читал информацию в российской прессе о том, что мы поедем в Тюмень. Моя же позиция по данному вопросу следующая. Здесь есть сугубо спортивная и политическая составляющие.
Есть приказ министра спорта о том, что на официальные соревнования, проводимые в России, но под эгидой международных федераций, таких, как чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира и, в нашем случае, Кубка IBU, мы можем ехать. Но принимать приглашение на участие в коммерческих соревнованиях, не можем.
Я, как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать – зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту – её заберет та же Россия.
Но если на политическом уровне посчитают, что мы не должны принимать участие в этих соревнованиях, пусть министерство принимает решение, и мы его будем обязаны выполнять", — цитирует Брынзака официальный сайт ФБУ.