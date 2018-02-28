В США нашли доказательства взлома сайтов перед выборами 2016 года

Как следует из неназванных источников, семь штатов, затронутых хакерскими атаками, - это Аляска, Аризона, Калифорния, Флорида, Иллинойс, Техас и Висконсин. При этом нигде не указывается, что за кибератаками стоит российское правительство, добавляет вещатель. Отмечается также, что хакерские атаки не повлияли "ни на один голос" во время волеизъявления. Шесть из семи штатов отрицают, что их сайты или системы были взломаны, ссылаясь на свои внутренние расследования.