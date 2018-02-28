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В США нашли доказательства взлома сайтов перед выборами 2016 года

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Хакер. Иллюстративное фото.

ФОТО: KACPER PEMPEL/REUTERS

Американские спецслужбы обнаружили "существенные доказательства" того, то государственные интернет-порталы и регистрационные системы для голосования в семи штатах перед выборами 2016 года были скомпрометированы тайными агентами при поддержке со стороны России, пишет DW.com.

Об этом в среду, 28 февраля, сообщает NBC News со ссылкой на официальных лиц из США. 

Как следует из неназванных источников, семь штатов, затронутых хакерскими атаками, - это Аляска, Аризона, Калифорния, Флорида, Иллинойс, Техас и Висконсин. При этом нигде не указывается, что за кибератаками стоит российское правительство, добавляет вещатель. Отмечается также, что хакерские атаки не повлияли "ни на один голос" во время волеизъявления. Шесть из семи штатов отрицают, что их сайты или системы были взломаны, ссылаясь на свои внутренние расследования.

Спецслужбы США убеждены, что российские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 года совершали кибернападения на серверы Демократической партии, а также Россия в ходе предвыборной кампании распространяла пропаганду в соцсетях с целью повлиять на результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва отвергает все обвинения.

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