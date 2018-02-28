среда, 28 февраля 2018 г.
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Белые BMW ждут российских олимпийцев

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Перед встречей президента РФ Владимира Путина с олимпийцами, завоевавшими медали в корейском Пхенчхане, на Красную площадь перед Кремлем автовозы доставили около 140 автомобилей марки BMW.

Эти автомобили будут вручены победителям и призерам ОИ-2018. Чем выше медаль, тем престижнее модель. Так, за золото Алина Загитова получит BMW Х6, вопрос правда в том, что Алина - несовершеннолетняя и машину, скорее всего, получит кто-то из ее родителей.

Также нередка практика и продажи призовых автомобилей спортсменами - для них это один из реальных шансов не только сделать какие-то сбережения на жизнь после спорта, но и улучшить свои жилищные условия.

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