Белые BMW ждут российских олимпийцев
28 февраля 2018 г., 10:10
Перед встречей президента РФ Владимира Путина с олимпийцами, завоевавшими медали в корейском Пхенчхане, на Красную площадь перед Кремлем автовозы доставили около 140 автомобилей марки BMW.
Эти автомобили будут вручены победителям и призерам ОИ-2018. Чем выше медаль, тем престижнее модель. Так, за золото Алина Загитова получит BMW Х6, вопрос правда в том, что Алина - несовершеннолетняя и машину, скорее всего, получит кто-то из ее родителей.
Также нередка практика и продажи призовых автомобилей спортсменами - для них это один из реальных шансов не только сделать какие-то сбережения на жизнь после спорта, но и улучшить свои жилищные условия.