Дымовой датчик и быстрая реакция дочери спасли пожилую женщину от возможной гибели

Отмечается, что инцидент имел место в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире проживают 94-летняя женщина и ее дочь. Ночью они спали в разных комнатах. Ранним утром дочь проснулась от звука сработавшего дымового датчика. Когда она поспешила на кухню, то обнаружила там свою мать, одежда которой была охвачена огнем.