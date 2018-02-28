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  • Дымовой датчик и быстрая реакция дочери спасли пожилую женщину от возможной гибели

Дымовой датчик и быстрая реакция дочери спасли пожилую женщину от возможной гибели

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Фотография с места происшествия.

ФОТО: Päästeamet

В среду, 28 февраля, около 4.14 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве на жильце квартиры загорелась одежда, сообщает пресс-служба Идаского спасательного центра.

Отмечается, что инцидент имел место в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире проживают 94-летняя женщина и ее дочь. Ночью они спали в разных комнатах. Ранним утром дочь проснулась от звука сработавшего дымового датчика. Когда она поспешила на кухню, то обнаружила там свою мать, одежда которой была охвачена огнем.

Позже выяснилось, что мама решила вскипятить воду на газовой плите. Когда она наклонилась к плите, у нее на голове загорелся платок, а также огонь перекинулся на одежду.

Дочка помогла потушить загоревшуюся одежду, а сама получила ожоги. Маму в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики оказали дочери первую помощь на месте.

Спасатели проветрили помещения.

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