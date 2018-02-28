Хитрые уловки контрабандистов: беспилотники и обмотанные сигаретами курьеры

Сотрудники таможенной службы конфисковали контрабандные сигареты и запрещенное оружие. Водителю был выписан штраф, а его Шенгенскую визу аннулировали. Мужчина не может в течение двух лет въезжать в Эстонию, пишет Tartu Postimees.

Если учитывать то обстоятельство, что цена контрабандной пачки сигарет в Эстонии стоит примерно два евро, а легальной – почти в два раза дороже, то соблазн заниматься контрабандой велик.

Организованная преступность

В прошлом году Налогово-таможенный департамент обнаружил 15,4 миллиона нелегально ввезенных в Эстонию сигарет. Нанесенный Эстонии ущерб от этих действий может достигать 30 миллионов евро.

Несмотря на то, что пограничники и сотрудники таможни делают все возможное, чтобы усложнить жизнь контрабандистов, находятся люди, которые хотят попытать счастья в незаконном бизнесе.

Кроме случайных людей в контрабанду вовлечены и те, кто, несмотря на задержания, продолжает свою деятельность.

Контрабанда считается частью организованной преступности, в которой главари банд следят за действиями курьеров со стороны.

Обычно контрабандные сигареты через границу пытаются провозить небольшими партиями, чтобы в случае обнаружения нелегальных сигарет избежать возбуждения уголовного дела. Уголовное дело возбуждается, если объем контрабанды составляет около десяти ящиков или примерно 100 000 сигарет.

Задержанные контрабандисты. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Количество контрабанды уменьшается

При этом пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вир отмечает, что количество случаев попытки доставить в Эстонии контрабандный товар постепенно снижается.

Например, в 2017 году было 13 случаев перевозки контрабанды, что на целых 64 процента меньше, чем годом ранее. Количество контрабандных сигарет при этом снизилось на целых 69 процентов по сравнению в 2016 годом.

В последнее время возможности пограничников препятствовать контрабанде значительно выросли, так как пограничная зона очищена от деревьев и кустарников. Это улучшает обзор и повышает вероятность поимки преступников.

«Благодаря этому контрабандисты вынуждены в последние годы пробираться по сложному ландшафту, преодолевать водные препятствия и пользоваться современными устройствами для навигации», - отметил руководитель кордона Саатси Арви Суви.

По его словам, зимой на помощь пограничникам приходит снег, на котором отчетливо видны следы контрабандистов.

Служебная собака Ахти с конфискованной контрабандой. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В ход идут все средства

Чтобы переправить контрабандные сигареты через границу контрабандисты готовы пойти на всевозможные уловки. Некоторые перебрасывают коробки с российской стороны на эстонскую, чтобы не оставлять следов.

Другие сооружают специальные приспособления, чтобы на спину или живот можно было повесить больше товара.