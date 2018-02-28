Хитрые уловки контрабандистов: беспилотники и обмотанные сигаретами курьеры

В ночь на субботу в 01.57 сотрудники таможни проверили на пограничном пункте Лухамаа автомобиль BMW X5 с российскими регистрационными номерами. В пытавшемся въехать в Эстонию автомобиле, которым управлял 25-летний гражданин Эстонии, были обнаружены 48 860 сигарет с белорусской акцизной маркой и электрошоковое оружие.
Сотрудники таможенной службы конфисковали контрабандные сигареты и запрещенное оружие. Водителю был выписан штраф, а его Шенгенскую визу аннулировали. Мужчина не может в течение двух лет въезжать в Эстонию, пишет Tartu Postimees.
Если учитывать то обстоятельство, что цена контрабандной пачки сигарет в Эстонии стоит примерно два евро, а легальной – почти в два раза дороже, то соблазн заниматься контрабандой велик.
Организованная преступность
В прошлом году Налогово-таможенный департамент обнаружил 15,4 миллиона нелегально ввезенных в Эстонию сигарет. Нанесенный Эстонии ущерб от этих действий может достигать 30 миллионов евро.
Несмотря на то, что пограничники и сотрудники таможни делают все возможное, чтобы усложнить жизнь контрабандистов, находятся люди, которые хотят попытать счастья в незаконном бизнесе.
Кроме случайных людей в контрабанду вовлечены и те, кто, несмотря на задержания, продолжает свою деятельность.
Контрабанда считается частью организованной преступности, в которой главари банд следят за действиями курьеров со стороны.
Обычно контрабандные сигареты через границу пытаются провозить небольшими партиями, чтобы в случае обнаружения нелегальных сигарет избежать возбуждения уголовного дела. Уголовное дело возбуждается, если объем контрабанды составляет около десяти ящиков или примерно 100 000 сигарет.
Количество контрабанды уменьшается
При этом пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вир отмечает, что количество случаев попытки доставить в Эстонии контрабандный товар постепенно снижается.
Например, в 2017 году было 13 случаев перевозки контрабанды, что на целых 64 процента меньше, чем годом ранее. Количество контрабандных сигарет при этом снизилось на целых 69 процентов по сравнению в 2016 годом.
В последнее время возможности пограничников препятствовать контрабанде значительно выросли, так как пограничная зона очищена от деревьев и кустарников. Это улучшает обзор и повышает вероятность поимки преступников.
«Благодаря этому контрабандисты вынуждены в последние годы пробираться по сложному ландшафту, преодолевать водные препятствия и пользоваться современными устройствами для навигации», - отметил руководитель кордона Саатси Арви Суви.
По его словам, зимой на помощь пограничникам приходит снег, на котором отчетливо видны следы контрабандистов.
В ход идут все средства
Чтобы переправить контрабандные сигареты через границу контрабандисты готовы пойти на всевозможные уловки. Некоторые перебрасывают коробки с российской стороны на эстонскую, чтобы не оставлять следов.
Другие сооружают специальные приспособления, чтобы на спину или живот можно было повесить больше товара.
«Ни для кого не секрет, что контрабандные сигареты пытаются переправлять через границу даже с помощью беспилотников», - отметил Суви, добавив, что от пограничников требуется особое внимание, так как беспилотники следов не оставляют.