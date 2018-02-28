Вопрос читателя: почему в поездах Elron нет ремней безопасности?

Отвечает менеджер по маркетингу и коммуникации AS Eesti Liinirongid Марийс Адамберг:

Сегодняшние технические стандарты и стандарты, касающиеся безопасности, не предусматривают наличие ремней безопасности в поездах. Поезд является одним из самых безопасных транспортных средств.

До того, как подвижной состав берут в эксплуатацию, он проходит проверку на соответствие техническим параметрам и параметрам безопасности, которую осуществляет Департамент технического надзора.