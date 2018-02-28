Справка от врача спасла причудского рыбного короля от суда

Дело обвиняющегося в применении схем при получении дотаций от PRIA на ремонт старых рыболовецких судов крупный промышленник Причудья Пауль Кярберг и его предприятий OÜ Peipus Fish и OÜ Omedu Rand начали рассматривать в йыгеваском доме правосудия в январе прошлого года. По словам прокурора Марге Пюссь, успели дойти до того, что все доказательства обвинения были изучены, но не успели изучить доказательства защиты.

Защитник Кярберга Олев Кукласе и представляющий фирму Кярберга адвокат Марго Норманн подали летом ходатайство об оценке состояния здоровья подзащитного, и 2 октября суд назначил проведение судебно-медицинской экспертизы. Тут Кукласе подчеркивает, что 70-летний Кярберг всегда присутствовал на судебных заседаниях, из-за него ни одно заседание не было отменено или перенесено на другое время. Он был на в зале даже тогда, когда врач запрещал ему. «Судебные заседания неоднократно надолго переносили и из-за болезней прокурора», - сказал Кукласе.

Тем не менее, именно из-за неизлечимой болезни Кярберга 31 января Тартуский уездный суд принял решение о прекращении уголовного производства. Суд объяснил свое решение тем, что согласно судебно-медицинской экспертизе состояние здоровья Кярберга не позволяет ему принимать участие в судебных заседаниях, давать показания, а при возможном признании вины отбыть наказание. От суда были избавлены и связанные с Кярбергом фирмы, поскольку им обвинения были предъявлены из-за деятельности Кярберга как члена правления предприятий. Таким образом, из-за выхода Кярберга из процесса, нет возможности рассотреть их вину.

И все же Кярберг и его фирмы пока не полностью освободились от преследования, поскольку прокурор Пюссь обжаловала решение о прекращении уголовного производства. Решение по этому поводу окружной суд примет самое позднее к концу марта.

Всего один врач-специалист

По оценке Пюссь, медицинская экспертиза Кярберга не соответствует требованиям, и ему нужно назначить новую экспертизу, которую провела бы комиссия. В комиссии же, которая оценивала здоровье Кярберга, состоящей из четырех человек, был всего один врач-специалист, остальные являются врачами общей практики. «Я ходатайствовала об экспертизе из комиссии, состоящей из врачей-специалистов, поскольку речь идет об узкой специализации, которую в нынешней комиссии представлял всего один человек. Мне показалось, что из-за этого решение было вынесено как-то легкомысленно. Суд это ходатайство не удовлетворил», - сказала Пюссь.

Поэтому она решила обжаловать решение о прекращении уголовного производства. Этот вопрос суд еще изучает.

Утверждение, что большинство врачей, проводивших экспертизу Кярберга, являются врачами общей практики, по оценке защиты обвиняемого, это введение в заблуждение суда и журналистов.