Справка от врача спасла причудского рыбного короля от суда

Обвиняющийся в мошенничестве с лодками причудский рыбный король Пауль Кярберг может избежать суда, поскольку его признали безнадежно больным, пишет Postimees.
Дело обвиняющегося в применении схем при получении дотаций от PRIA на ремонт старых рыболовецких судов крупный промышленник Причудья Пауль Кярберг и его предприятий OÜ Peipus Fish и OÜ Omedu Rand начали рассматривать в йыгеваском доме правосудия в январе прошлого года. По словам прокурора Марге Пюссь, успели дойти до того, что все доказательства обвинения были изучены, но не успели изучить доказательства защиты.
Защитник Кярберга Олев Кукласе и представляющий фирму Кярберга адвокат Марго Норманн подали летом ходатайство об оценке состояния здоровья подзащитного, и 2 октября суд назначил проведение судебно-медицинской экспертизы. Тут Кукласе подчеркивает, что 70-летний Кярберг всегда присутствовал на судебных заседаниях, из-за него ни одно заседание не было отменено или перенесено на другое время. Он был на в зале даже тогда, когда врач запрещал ему. «Судебные заседания неоднократно надолго переносили и из-за болезней прокурора», - сказал Кукласе.
Тем не менее, именно из-за неизлечимой болезни Кярберга 31 января Тартуский уездный суд принял решение о прекращении уголовного производства. Суд объяснил свое решение тем, что согласно судебно-медицинской экспертизе состояние здоровья Кярберга не позволяет ему принимать участие в судебных заседаниях, давать показания, а при возможном признании вины отбыть наказание. От суда были избавлены и связанные с Кярбергом фирмы, поскольку им обвинения были предъявлены из-за деятельности Кярберга как члена правления предприятий. Таким образом, из-за выхода Кярберга из процесса, нет возможности рассотреть их вину.
И все же Кярберг и его фирмы пока не полностью освободились от преследования, поскольку прокурор Пюссь обжаловала решение о прекращении уголовного производства. Решение по этому поводу окружной суд примет самое позднее к концу марта.
Всего один врач-специалист
По оценке Пюссь, медицинская экспертиза Кярберга не соответствует требованиям, и ему нужно назначить новую экспертизу, которую провела бы комиссия. В комиссии же, которая оценивала здоровье Кярберга, состоящей из четырех человек, был всего один врач-специалист, остальные являются врачами общей практики. «Я ходатайствовала об экспертизе из комиссии, состоящей из врачей-специалистов, поскольку речь идет об узкой специализации, которую в нынешней комиссии представлял всего один человек. Мне показалось, что из-за этого решение было вынесено как-то легкомысленно. Суд это ходатайство не удовлетворил», - сказала Пюссь.
Поэтому она решила обжаловать решение о прекращении уголовного производства. Этот вопрос суд еще изучает.
Утверждение, что большинство врачей, проводивших экспертизу Кярберга, являются врачами общей практики, по оценке защиты обвиняемого, это введение в заблуждение суда и журналистов.
«Болезнь Кярберга, на основании которой суд назначил экспертизу, продолжается уже много лет, и есть много справок, которые основательно изучили четыре эксперта Института судебной экспертизы, в числе которых был эксперт-психиатр. Речь идет о тех же экспертах, которые проводили медицинскую экспертизу здоровья Эдгара Сависаара».
Кукласе добавил, что прокуратура при отправке дела 70-летнего Кярберга в суд, еще в самом начале производства должна была обратить внимание на данные о его здоровье, но вместо этого она взвалила на плечи пожилого человека очень странно сконструированное обвинение.
И хотя из-за поданной апелляции постановление Тартуского уездного суда о прекращении производства в отношении Кярберга в силу пока не вступило, защитники обвиняемого подали ходатайство о том, чтобы после его вступления в силу оно было обнародовано лишь частично. Но суд пришел к выводу, что обнародовать нельзя только данные о здоровье Кярберга, но его права не будут нарушены, если будет обнародовано правовое обоснование судебного решения и общие объяснения того, почему судебное производство пришлось прекратить.
Обвинение в мошенничестве с лодками
В 2011 году фирмы Кярберга Peipus Fish и Omedu Rand ходатайствовали о выделении дотации на реконструкцию трех рыболовецких судов, но, согласно обвинению, этого сделано не было, а на полученные деньги восстановили другие суда или построили новые.
Подозрение у PRIA вызвало то, что в 2012 году подлежащие реновации суда должны были либо быть уже готовы, либо находиться в ремонте, но в это время неотремонтированные суда с определенными номерами можно было видеть в Причудском порту. Одно из них вообще стояло в порту Лохусуу и уже успело зарасти кустарником.
Согласно предъявленному обвинению, у PRIA выманили 98 742 евро, часть дотации осталась не выплаченной.
Предположительно, номера подлежащих реновации судов использовали на новых судах потому, что на покупку новых судов Кярберг дотацию не получил. Цель этой дотации – развитие рыбной ловли на внутренних водоемах, а потому судно, на которое была получена дотация, не может увеличивать свою рыболовецкую мощь.
Кярберг не признал себя виновным ни в одном из инкриминированных ему деяний. Его защитник сказал в суде, что если идентификационные номера судов и меняли, то это должны были делать рыбаки, которым суда были выданы для использования по договорам.
Во время подачи ходатайств о выделении дотаций связанным с Кярбергом предприятиям принадлежали 62 судна, большая часть из которых являются старыми и нуждающимися в ремонте. Фирмы Кярберга подали в PRIA более 50 ходатайств, 15 из которых были удовлетворены, а в отношении трех было возбуждено уголовное дело.
В период 2011-2014 годов PRIA выделила фирмам Кярберга Omedu Rand Peipus Fish дотаций на сумму, превышающую 626 000 евро.
Пауль Кярберг
- Член партии IRL с 2004 года. Входил в состав совета IRL и в правление Йыгеваского отделения партии. Сейчас рядовой член, временно приостановивший свое членство.
- Во время последних муниципальных выборов с ним связывали избирательный союз «Uus Laine», хотя сам Кярберг по его спискам не баллотировался. Список выиграл выборы и получил восемь мест в волостном собрании Муствеэ.
- Сейчас, по данным Коммерческого регистра, с ним связаны 13 коммерческих объединений. Как ему самому, так и связанным с ним фирмам в разные годы принадлежало большое количество недвижимости на Чудском озере.
- Его сыновей, Дмитрия и Пауля Кярбергов, летом взяли под стражу и сейчас они находятся под следствием и подозреваются в обороте рекордного количества фентанила. Полиция конфисковала у них 2,5 килограмма фентанила.
- В 2013 году он попал в разоблаченный передачей «Очевидец» (канал ЭТВ) скандал о принудительном вступлении рыбаков в партию. Выступивший в передаче рыбак подтвердил, что Кярберг заставлял работающих в его фирме рыбаков вступать в IRL и голосовать за бывшего старейшину Йыгеваского уезда Айвара Кока, чтобы тот мог попасть в парламент. Прокуратура возбудила дело, но суд оправдал Кярберга.
- В орбите интересов СМИ тогда были и нечеловеческие трудовые договоры рыбаков, которым Трудовая инспекция дала разгромную оценку.
- Он также находился под судом в 2009 году за оказание влияния на избирателей и налоговые мошенничества, но эти обвинения были опровергнуты в суде.