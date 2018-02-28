В Нарвском спортцентре неконтролируемая тяжелая конструкция чудом никого не убила

Спортклуб Ganza, арендующий зал Нарвского спортцентра, бьет тревогу: из-под крыши уже якобы не в первый раз упала тяжеленная конструкция, под которой чудом никого не оказалось. Эта конструкция - одна из штор-перегородок, разматывая которые, можно делить большой зал на зоны.

"При попытке поднятия шторы-перегородки выше ее среднего положения, чтобы она не мешала свободно летать футзальному мячу, произошло падение путем разматывания шторы-перегородки. Это было повторное падение этой шторы за непродолжительное время. По счастливой случайности никто не пострадал, хотя несколько человек находились в непосредственной близости. Вес труб данной шторы настолько велик, что их падение может не только покалечить, но и убить человека. На месте падения шторы постоянно занимаются гимнастки, особенно много маленьких детей", - написали в своем коллективном письме свидетели ЧП и активисты спортклуба Ganza.

Они настаивают, что городским властям Нарвы надо выделить спортцентру дополнительные средства на устранение опасности.

"Там эта труба в шторе рухнула с таким грохотом, что сразу стало понятно: человек, попавший под нее, - в лучшем случае инвалид", - добавил представитель клуба.

Известный нарвский шахматист Владимир Жаворонков прокомментировал: "Это было в пяти метрах у меня за спиной. Как минимум, еще моему сыну и знакомому повезло родиться в рубашке".

Руководитель Нарвского спортцентра Андрей Шилин подтвердил корреспонденту Rus.Postimees, что вышла из строя одна из двух гардин, разделяющих игровую площадку большого зала. По его словам, эти гардины были установлены в августе 2017 года авторитетной в данной области фирмой Stigmar. Ее специалисты приедут в Нарву разбираться с поломкой в четверг с утра, сообщил Шилин.

По его мнению, сломался привод, спускающий и поднимающий гардину, - и произошло неконтролируемое разматывание. "Интересно, что в этих гардинах есть система блокировки, и получается, что поломка произошла в том узле, где эта система блокировки осталась незадействованной, так как она должна была застопорить разматывание", - с некоторым удивлением констатировал Шилин.

В ожидании гарантийного ремонта неисправная гардина свисает в развернутом состоянии. Вторая такая же остается в рабочем состоянии, и, по заверению руководителя, с ней все в порядке.

Шилин рассказал, что теперь будет сделан основной упор на технику безопасности при работе с гардинами. Будут приняты дополнительные меры - появятся инструкции, проведут инструктаж людей: никого не должно находиться в зоне расположения гардин, когда их механизмы работают.