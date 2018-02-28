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Фото: новый Audi A6 раскрыли до официальной премьеры

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ФОТО: Jaap Arriens/Jaap Arriens/Sipa USA

В Сети появились фотографии седана Audi A6 следующего поколения. Снимки модели опубликовал участник форума Worldscoop под ником Romano_A7. Публичный дебют новинки состоится 6 марта на автосалоне в Женеве.

Дизайн Audi A6 нового поколения будет выполнен в стилистике последних моделей марки: A7 и флагманского седана A8. В частности, от последнего он получит хромированную планку, соединяющую задние фонари, а также матричные фары с интегрированными полосками ходовых огней, пишет motor.ru.

Audi A6 текущего поколения выпускается с 2011 года. Рестайлинговую версию модели представили в апреле 2016 года. У машины слегка изменился дизайн передней и задней частей кузова, а также расширился список оснащения.

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