Фото: новый Audi A6 раскрыли до официальной премьеры
28 февраля 2018 г., 10:46
В Сети появились фотографии седана Audi A6 следующего поколения. Снимки модели опубликовал участник форума Worldscoop под ником Romano_A7. Публичный дебют новинки состоится 6 марта на автосалоне в Женеве.
Дизайн Audi A6 нового поколения будет выполнен в стилистике последних моделей марки: A7 и флагманского седана A8. В частности, от последнего он получит хромированную планку, соединяющую задние фонари, а также матричные фары с интегрированными полосками ходовых огней, пишет motor.ru.
Audi A6 текущего поколения выпускается с 2011 года. Рестайлинговую версию модели представили в апреле 2016 года. У машины слегка изменился дизайн передней и задней частей кузова, а также расширился список оснащения.