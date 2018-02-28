Фото: новый Audi A6 раскрыли до официальной премьеры

Дизайн Audi A6 нового поколения будет выполнен в стилистике последних моделей марки: A7 и флагманского седана A8. В частности, от последнего он получит хромированную планку, соединяющую задние фонари, а также матричные фары с интегрированными полосками ходовых огней, пишет motor.ru.