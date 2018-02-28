NYT: в ООН заподозрили КНДР в поставках компонентов химического оружия в Сирию

По данным ООН, в Сирию из КНДР привозили кислотоустойчивые плитки, клапаны и термометры. Эта продукция поставлялась в период с 2012-го по 2017 год как минимум 40 раз, говорится в статье, сообщает портал Newsru.com.

В составе грузов, о которых ранее не было известно, по сведениям экспертов международной организации ввозили части запрещенных баллистических ракет и материалы, пригодные для использования как в военных, так и в гражданских целях.

В докладе подчеркивается потенциальная опасность подобной торговли между Сирией и Северной Кореей, так как Пхеньян помогает Дамаску сохранить химическое оружие, а вырученные деньги могут идти на ядерную и ракетную программы КНДР.

Как пояснили эксперты ООН, о поставках стало известно после того, как в январе 2017 года были задержаны два судна с кислотоустойчивыми плитками, следующие в Сирию из Пхеньяна. Груз был отправлен сирийской госкомпании Metallic Manufacturing Factory по контракту с северокорейской фирмой Korea Mining Development Trading. Ранее специалисты из КНДР посещали объекты в Сирии, на которых ведется разработка ракетных установок, указывает издание.

Летом прошлого года агентство Reuters сообщало , что эксперты ООН расследуют сообщения о военном сотрудничестве Сирии и Северной Кореи, которое происходило в обход санкций против КНДР. Отмечалось, что за последние полгода были перехвачены два северокорейских груза, предназначавшиеся сирийскому правительственному Центру научных исследований и разработок (SSRC).