NYT: в ООН заподозрили КНДР в поставках компонентов химического оружия в Сирию

Северная Корея поставляет сирийскому правительству продукцию, которая может быть использована для производства химического оружия. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неопубликованный доклад экспертов Организации Объединенных Наций.
По данным ООН, в Сирию из КНДР привозили кислотоустойчивые плитки, клапаны и термометры. Эта продукция поставлялась в период с 2012-го по 2017 год как минимум 40 раз, говорится в статье, сообщает портал Newsru.com.
В составе грузов, о которых ранее не было известно, по сведениям экспертов международной организации ввозили части запрещенных баллистических ракет и материалы, пригодные для использования как в военных, так и в гражданских целях.
В докладе подчеркивается потенциальная опасность подобной торговли между Сирией и Северной Кореей, так как Пхеньян помогает Дамаску сохранить химическое оружие, а вырученные деньги могут идти на ядерную и ракетную программы КНДР.
Как пояснили эксперты ООН, о поставках стало известно после того, как в январе 2017 года были задержаны два судна с кислотоустойчивыми плитками, следующие в Сирию из Пхеньяна. Груз был отправлен сирийской госкомпании Metallic Manufacturing Factory по контракту с северокорейской фирмой Korea Mining Development Trading. Ранее специалисты из КНДР посещали объекты в Сирии, на которых ведется разработка ракетных установок, указывает издание.
Летом прошлого года агентство Reuters сообщало, что эксперты ООН расследуют сообщения о военном сотрудничестве Сирии и Северной Кореи, которое происходило в обход санкций против КНДР. Отмечалось, что за последние полгода были перехвачены два северокорейских груза, предназначавшиеся сирийскому правительственному Центру научных исследований и разработок (SSRC).
Как говорилось в сообщении, поставки стали частью контракта, заключенного между Корейской горнодобывающей торговой компанией (KOMID) и Сирией. Грузополучателями были сирийские организации, которые ЕС и США определили как подставные компании для SSRC, заявляли в ООН. KOMID в 2009 году была внесена СБ ООН в черный список за поставку Пхеньяну в обход санкций оружия и оборудования, связанного с баллистическими ракетами. В марте 2016 года Совбез ООН также включил в черный список двух представителей KOMID в Сирии.