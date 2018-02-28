В Киеве хотят законодательно закрепить членство в ЕС и НАТО в качестве национальных интересов Украины

Согласно тексту документа, который в среду обнародован на сайте Верховной Рады, фундаментальными национальными интересами является интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, сферу безопасности, обретение членства в ЕС и в Организации Североатлантического договора, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.