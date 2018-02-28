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  • В Киеве хотят законодательно закрепить членство в ЕС и НАТО в качестве национальных интересов Украины

В Киеве хотят законодательно закрепить членство в ЕС и НАТО в качестве национальных интересов Украины

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Интеграция Украины в Европейский союз и НАТО наряду с государственным суверенитетом и территориальной целостностью являются фундаментальными национальными интересами Украины, предусматривает президентский законопроект о национальной безопасности Украины.

Согласно тексту документа, который в среду обнародован на сайте Верховной Рады, фундаментальными национальными интересами является интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, сферу безопасности, обретение членства в ЕС и в Организации Североатлантического договора, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.

Кроме того, фундаментальными нацинтересами Украины являются демократический конституционный строй, недопущение вмешательства во внутренние дела Украинского государства, устойчивое развитие национальной экономики, гражданского общества.

В среду в Верховную Раду внесен президентский законопроект о национальной безопасности.

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