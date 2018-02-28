Педофилу Артуру Айбетову отказали в УДО

Несмотря на наличие у Айбетова формальных оснований для условно-досрочного освобождения, суд посчитал, что его досрочный выход на свободу не является оправданным, сообщила в среду, 28 февраля, корреспонденту портала Rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского уездного суда.

В числе прочего суд учел тот факт, что в настоящий момент у Айбетова нет на свободе конкретного места жительства. Против его досрочного освобождения были как тюрьма, так и прокурор.