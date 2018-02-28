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Педофилу Артуру Айбетову отказали в УДО

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Иллюстративное фото

ФОТО: Scanpix

Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Артуру Айбетову (30), который отбывает наказание за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно.

Несмотря на наличие у Айбетова формальных оснований для условно-досрочного освобождения, суд посчитал, что его досрочный выход на свободу не является оправданным, сообщила в среду, 28 февраля, корреспонденту портала Rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского уездного суда.

В числе прочего суд учел тот факт, что в настоящий момент у Айбетова нет на свободе конкретного места жительства. Против его досрочного освобождения были как тюрьма, так и прокурор.

Постановление Тартуского уездного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в 15-дневный срок.

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