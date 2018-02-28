Пресса Британии: «Цена приключений Путина в Сирии»

«А значит, в России появятся сотни семей, которые будут понимать, что за военное приключение Путина в Сирии пришлось заплатить ужасную цену. А вскоре и вся страна поймет, что ее так называемый военный триумф в Сирии - всего лишь Пиррова победа», - резюмирует Кофлин.

«Ось зла 2.0»: поставляет ли КНДР в Сирию химическое оружие?

Эксперты ООН пришли к выводу, что северокорейский режим в течение последних нескольких лет помогал сирийскому лидеру Башару Асаду создавать химическое оружие, пишет Times.

«В 2002 году президент Джордж Буш-младший обозначил термином „ось зла“ три страны - Иран, Ирак и КНДР - которые не только спонсировали терроризм, но и добивались распространения оружия массового поражения. Новые находки свидетельствуют, что существует еще одна, более опасная, ось зла», - пишет газета.

«Сотрудники ООН пришли к выводу, что в течение нескольких последних лет Северная Корея помогала кровавому режиму Башара Асада производить компоненты нервно-паралитического газа и ракеты. Техники из КНДР работали на сирийских объектах, а за последние пять лет из Северной Кореи в Сирию было доставлено по меньшей мере 40 партий запрещенных материалов».

«В прошлом году на двух перехваченных по пути в Сирию кораблях был обнаружен груз специальной кислотоупорной плитки, которую используют для строительства цехов, где делают химоружие», - пишет Times.

По информации других источников, Сирия и КНДР сотрудничают в этой сфере уже около 20 лет, и после обещания сирийского правительства утилизовать все химоружие оно продолжилось.

«Сегодня даже самому наивному пацифисту ясно, что режим Асада не разоружился, а Россия не выполнила взятые на себя обязательства по гарантии разоружения», - пишет Times.

«Что должен сделать Запад, чтобы пресечь эту торговлю смертью? Прямые военные действия против КНДР невозможны из-за Южной Кореи, уязвимой для атаки с Севера. Вместо этого западные правительства полагаются на санкции, дипломатию и Китай, чтобы ограничить КНДР. Однако эта политика пока не увенчалась успехом», - отмечают в Times.

«Как показал в прошлом месяце Израиль, часть военной инфраструктуры Сирии - особенно ту, которой пользуются ее ВВС - можно уничтожить. Заводы по изготовлению химоружия, средства доставки, и в некоторых случаях персонал, недосягаемый для ударов на территории КНДР, можно легко атаковать в Сирии».

«Чего пока не хватает Западу, так это решительности. Каждый проходящий день делает эту нерешительность все более опасной», - пишет Times.

В полотне Модильяни нашли скрытый портрет

Под слоем краски картины 1917 года «Портрет девушки (Виктория)» итальянского художника Амедео Модильяни нашли более ранний портрет его кисти, сообщает Guardian.

Исследователи обнаружили скрытый портрет, просветив картину на рентгене.

Кураторы лондонской галереи Tate Modern, где хранится картина, полагают, что под портретом неизвестной девушки скрывается изображение любовницы и музы художника, английской поэтессы Беатрис Гастингс.

Они считают, что Модильяни попытался вычеркнуть Гастингс из своей жизни, когда в 1917 году их непростые отношения закончились, нарисовав поверх ее портрета анонимную модель.

«Это всего лишь гипотеза, но, по-моему, достаточно интересная», - комментирует теорию куратор галереи Нэнси Айрсон.

Как отмечает куратор, в данном случае под слоем краски удалось найти почти полное изображение фигуры, что происходит крайне редко.

«Это секрет, который картина открывает тебе, когда смотришь на нее по-другому», - говорит она.