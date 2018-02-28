Зятя Трампа лишили доступа к сверхсекретным данным

Об этом Reuters сообщили два представителя американских властей, знакомых с ситуацией. Представитель Кушнера Абб Лоуэлл подтвердил эти сведения, отметив, что новые обстоятельства не помешают советнику президента выполнять свою работу, сообщает портал Newsru.com.

До последнего времени в течение примерно года супруг Иванки Трамп располагал временным допуском к секретным сведениям. Еще один собеседник Reuters сообщил, что заместитель генерального прокурора США Род Рознстейн недавно передал помощнику Трампа Дону Мак-Гану некую информацию, из-за которой Кушнера и отстранили от допуска.

Что именно сообщили Белому дому о муже Иванки Трамп, неизвестно. Однако Reuters сообщает, что в администрации президента обеспокоены тем, что представители четырех стран (Китая, ОАЭ, Израиля и Мексики) обсуждали возможность манипулировать Кушнером. По данным разведки, для влияния на родственника и советника Трампа иностранные державы собирались использовать его бизнес-контакты, финансовые затруднения, а также отсутствие необходимого опыта.

Возможно, именно эти сведения стали причиной потери Кушнером доступа к сверхсекретным данным. Кроме этого, по данным Reuters, cоветнику президента США по национальной безопасности Герберту Макмастеру стало известно о контактах Джареда Кушнера с официальными представителями других государств, о которых зять президента не уведомил в установленном порядке.

Как отмечает Reuters, изначально Кушнер не получил постоянного доступа к секретным сведениям из-за его обширных бизнес-контактов, на исследование которых требовалось время.

36-летний Джаред Кушнер воспринимается многими как наиболее заметный и активный представитель Белого дома на Ближнем Востоке. СМИ упоминают его имя и в связи с палестино-израильскими переговорами, и в связи с саудовско-иранским конфликтом, и в связи с обсуждением санкций против Ирана, и в связи с политическим кризисом в Ливане, и в связи с бойкотом Катара, и в публикациях про переговоры о будущем Сирии и Ирака.