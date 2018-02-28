Фото: экскаватор рухнул на железнодорожный переезд Имасту

Инцидент произошел около 10.15: экскаватор, который перевозили на трейлере, рухнул на переезд. В связи с происшествием движение на месте инцидента застопорилось.

По словам пресс-секретаря Идаской префектуры, на железнодорожном переезде достаточно скользко, это могло быть одной из причин случившегося. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция регулировала движение на месте происшествия.