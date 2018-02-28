Фото: экскаватор рухнул на железнодорожный переезд Имасту Дополнено в 12.47!
28 февраля 2018 г., 12:15
В среду утром в Ляэне-Вирумаа на железнодорожном переезде Имасту с трейлера упал экскаватор. Полиция регулировала движение на месте, сейчас движение на переезде восстановлено.
Инцидент произошел около 10.15: экскаватор, который перевозили на трейлере, рухнул на переезд. В связи с происшествием движение на месте инцидента застопорилось.
По словам пресс-секретаря Идаской префектуры, на железнодорожном переезде достаточно скользко, это могло быть одной из причин случившегося. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция регулировала движение на месте происшествия.