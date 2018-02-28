Страховщики назвали главные ошибки, совершаемые водителями после ДТП

По словам руководителя группы транспортных ущербов If Kindlustus Мартина Кукка, часто после ДТП проблемы возникают из-за неосведомленности людей. "Примерный водитель сам может избежать многих крупных проблем, считаясь с другими участниками движения, но даже опытные водители в стрессовых ситуациях могут совершать ошибки", – добавил Кукк.

1. Ситуацию не фиксируют на месте

Если несчастный случай все-таки происходит, то распространенной проблемой является то, что после ДТП на месте происшествия не оформляются бумаги. Это позднее может привести к путанице и усложнить получение участниками ДТП возмещения ущерба от страховой фирмы.

Для определения виновности недостаточно того, что одна из сторон признает себя на месте происшествия виновной и поставит свою подпись. Важнее зафиксировать место происшествия, как и при каких обстоятельствах произошел несчастный случай, описать схему произошедшего ДТП, а также добавить объяснение водителей.

"Оформленные в письменном виде показания исключают ситуацию, когда один из участников позже даст противоречивые показания. Кроме заполнения бланка о ДТП, было бы хорошо запечатлеть расположение и повреждения автомобилей, например, с помощью мобильного телефона", – сказал Кукк.

2. Считается, что достаточно обмена контактными данными

Относительно часты случаи, когда на месте происшествия нужные документы вообще не заполняются и участвовавшие в несчастном случае водители только обмениваются контактными данными. Обращаясь же в страховое общество, оба водителя дают разные показания, исходя из которых невозможно определить ответственного в причинении несчастного случая и соответственно возместить ущерб пострадавшему.