Страховщики назвали главные ошибки, совершаемые водителями после ДТП

Обильные снегопады, минусовая температура и скользкое дорожное покрытие в последние месяцы резко увеличили количество несчастных случаев на дороге. Страховая компания If Kindlustus составила на основе своего ежедневного опыта рассмотрения ущербов список ошибок, которые водители автомобилей совершают после ДТП.
1. Ситуацию не фиксируют на месте
Если несчастный случай все-таки происходит, то распространенной проблемой является то, что после ДТП на месте происшествия не оформляются бумаги. Это позднее может привести к путанице и усложнить получение участниками ДТП возмещения ущерба от страховой фирмы.
Для определения виновности недостаточно того, что одна из сторон признает себя на месте происшествия виновной и поставит свою подпись. Важнее зафиксировать место происшествия, как и при каких обстоятельствах произошел несчастный случай, описать схему произошедшего ДТП, а также добавить объяснение водителей.
"Оформленные в письменном виде показания исключают ситуацию, когда один из участников позже даст противоречивые показания. Кроме заполнения бланка о ДТП, было бы хорошо запечатлеть расположение и повреждения автомобилей, например, с помощью мобильного телефона", – сказал Кукк.
2. Считается, что достаточно обмена контактными данными
Относительно часты случаи, когда на месте происшествия нужные документы вообще не заполняются и участвовавшие в несчастном случае водители только обмениваются контактными данными. Обращаясь же в страховое общество, оба водителя дают разные показания, исходя из которых невозможно определить ответственного в причинении несчастного случая и соответственно возместить ущерб пострадавшему.
Являясь пострадавшим в ДТП, точно стоит избегать всевозможных соглашений, которые виновник несчастного случая может предлагать. Например, вам пообещают самостоятельно оплатить ущерб и не сообщать в страховую фирму оп произошедшем. Либо вторая сторона может предлагать самостоятельно отремонтировать автомобиль в каком-нибудь автосервисе за свой счет.
4. Дату происшествия меняют на более удобную
Проблема заключается в том, что на момент ДТП у виновника может отсутствовать действующий полис дорожного страхования, поэтому он делает предложение приобрести полис при первой возможности, а в бумагах указать, что ДТП произошло в какой-то иной день.
5. Задетый на парковке автомобиль не считают ДТП
Часто ошибаются с поведением при нанесении ущерба третьим лицам. Например, в случае наезда на дорожные знаки, столбы, заборы или отбойники не сообщают об ущербе ни полиции, ни владельцу имущества. От этого позднее могут возникнуть проблемы, которые могут привести к отказу от возмещения ущерба, так как, по закону и условиям страхования, подобные случаи трактуются как побег с места происшествия.
"Если ваш автомобиль задели на парковке, это является ДТП. Обязательно надо сообщить полиции и не уезжать, не зафиксировав страховой случай. При помощи камер слежения часто можно определить второй автомобиль, и тогда последующее возмещение ущерба становится проще", – рассказал Кукк.
Если вы сами заденете другой автомобиль или дорожный знак, забор и т.д., но установить пострадавшую сторону невозможно, следует сообщить полиции. Если вы оставите свои контактные данные владельцу другого автомобиля, этого может оказаться недостаточно, так как отбытие с места происшествия может считаться побегом.
Стоит исходить из Закона о дорожном движении, согласно которому необходимо достичь соглашения с получившей ущерб стороной. Если владельца имущества определить невозможно, следует вызвать полицию.
6. Срок оповещения страхового общества
Широко распространено заблуждение клиентов, что страховщика необходимо известить о несчастном случае в течение суток, из-за чего клиенты обозначают более позднюю дату происшествия из-за страха, что при более позднем сообщении страховое общество откажется от выплаты возмещения.
Позднее проблемы могут возникнуть, если пострадавший сознательно указал неверную дату, что может стать препятствием при возмещении ущерба.