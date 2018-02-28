“Радар”: русская мафия использует людей с двойным гражданством

За четыре года российская преступная банда сумела заработать в Эстонии на контрабанде сигарет 2,17 миллиона евро. Компания действовала столь продуманно, что приобрела около эстонской границы хуторок в лесу, где устроила штаб. Наряду с контрабандными сигаретами группировка также занималась махинациями с кредитами и рассрочкой, на которые попадались крупнейшие эстонские банки, мелкие заимодавцы, магазины и мобильные фирмы, предлагающие товар в рассрочку. Таким образом за короткие сроки преступники успели заработать минимум 163 000 евро.

Подобные схемы работали в том числе и потому, что в качестве рабочих лошадок использовались владельцы эстонских и российских паспортов, проживающие в Псковской области. Таким лицам просто пересечь границу: на одной стороне они предъявляют один паспорт, на другой – другой. Виза не нужна и улаживать дела в обеих странах, в том числе в магазинах, торгующих в рассрочку, довольно просто.

Гражданства по рождению нельзя лишить

Таких лиц с двойным гражданством именно в Псковской области, в Печорах, которые до войны принадлежали Эстонии, довольно много. И хотя Эстония не разрешает двойное гражданство, для них это не проблема, поскольку многие тамошние жители – потомки граждан Эстонии. То есть речь идет о гражданах по рождению, у которых невозможно отобрать эстонский паспорт.

По словам советника отдела политики гражданства и миграции МВД Койду Месилане, с точки зрения государства каждый гражданин по рождению сам должен решить, какое гражданство выбрать. “Поскольку есть положение, согласно которому нескольких гражданств быть не может, человек обязан соблюдать этот закон. Государство до сих пор не ввело таких санкций, чтобы самостоятельно отбирать у человека гражданство. Человек должен сам чтить закон, принять это решение и сделать выбор”, - сказала Месилане.

Если же человек не смог определиться с выбором, по словам Месилане, он ничего не может с этим сделать, будь то обычный человек с двойным гражданством или преступник. В выдаче эстонского паспорта можно отказать лишь в том случае, если речь идет о гражданстве, приобретенном по натурализации, и выяснится, что у человека есть и второе гражданство.

Государство не знает, сколько двойных граждан живет в России

Проблема как раз и заключается в том, что таких двойных граждан по рождению используют в трансграничных криминальных схемах. По данным Регистра народонаселения, в России проживает 18 700 граждан Эстонии. Сколько их живет, например, в Псковской области, пресс-секретарь МВД Мерье Клопетс не уточняет.

Советник министерства Месилане добавляет, что данные о том, сколько граждан Эстонии постоянно живут в России, никогда не могут быть точными. “Мы, на самом деле, не знаем того, сколько эстонских граждан живет в России. Мы знаем тех граждан, которые получили в Эстонии документы гражданина Эстонии и их место жительства на тот момент, когда они получали паспорт”, - поясняет она.

Месилане добавляет, что, если паспорт получают, например, на десять лет, человек за это время может куда-то переехать. “Такую точную статистику просто невозможно вести. Мы получаем контактные данные человека в тот момент, когда он общается с государством. То есть в момент ходатайства о документе”, - заметила она.