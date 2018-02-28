Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

По словам руководителя отдела тропических и субтропических растений ботанического сада Яана Меттика, выставка орхидей каждый год становится одним из хитов среди посетителей. «В Дни орхидей Таллиннский ботанический сад посещают любители растений из Эстонии и других стран. Здесь можно увидеть произрастающие в естественной среде цветы, а также искусственно выведенные сорта. Наряду с привычными фаленопсисами демонстрируется множество других тропических орхидей: например, пафиопедилюмы, ванды, цимбидиумы, эпидендрумы, дендробиумы, масдеваллии, онцидиумы и т.п.», - добавил Меттик.

Коллекция орхидей Таллиннского ботанического сада очень интересна. «Начало наша коллекция получила благодаря австралийскому любителю орхидей эстонского происхождения Оскару Савику (1890-1985), который в начале 1960-х годов подарил ботаническому саду лучшие из своих цветов. На сегодняшний день в коллекции наряду с историческими сортами цимбидиума появилось множество редких сортов диких орхидей. Кроме того, на выставке можно будет увидеть около сотни разных выведенных селекционерами сортов орхидей, которые попали на выставку благодаря нашему партнеру Flores Aed OÜ», - уточнил Яан Меттик.

На выходных во время проведения выставки (2-4 и 9-11 марта) посетители смогут приобрести орхидеи необычных сортов. Продает орхидеи многолетний партнер ботанического сада Flores Aed OÜ. Также у опытных специалистов можно получить советы относительно выращивания орхидей дома.