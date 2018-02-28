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  • Олимпийская любовь: из-за романа с тренером украинская биатлонистка может завершить карьеру, а тренер - работу со сборной Украины

Олимпийская любовь: из-за романа с тренером украинская биатлонистка может завершить карьеру, а тренер - работу со сборной Украины

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ФОТО: Andrew Medichini/AP

Украинские СМИ сообщили, что биатлонистка сборной этой страны Юлия Джима на ОИ-2018 закрутила роман с главным тренером сборной Украины по биатлону, словенцем Урошом Велепцом.

Также сообщалось, что олимпийская чемпионка Сочи-2014. Джима, пропускала без уважительных причин тренировки сборной Украины в Пхенчхане и проживала в одном номере с Велепцом.

На волне этих слухов, президент ФБУ Владимир Брынзак заявил, что из-за давления со стороны СМИ в данном вопросе олимпийская чемпионка Сочи, Джима, может завершить карьеру: «На волне Олимпиады нездоровое внимание жёлтой прессы и болельщиков, которые раз в четыре года смотрят биатлон, а потом выпускают тонны критических стрел в адрес спортсменов, – всё это добавляет негатива в и без того не идеальную ситуацию. И, будем откровенны, могут разрушить команду. Та же Джима после последних публикаций думает закончить карьеру. Мы сами можем похоронить будущее украинского биатлона.

Я не могу давать стопроцентные гарантии, но исходя из того, что я знаю – из общения и с Урошем, и с Юлей, – у них сложились тесные рабочие отношения. Юля – такая спортсменка, которая стремится глубоко анализировать весь тренировочный процесс, любые нюансы в технике бега, стрельбе, психологии. И с ней надо много разговаривать, убеждать. Сёстры Семеренко в этом отношении больше работали с Григорием Шамраем, Меркушина – с отцом, а Джима – с Велепцом. Ну а кому-то на этом фоне было выгодно сделать сенсацию», — рассказал Брынзак в интервью официальному сайту ФБУ.

Как отмечают биатлонные эксперты информация о романе Джимы с Велепцом может и не соответствовать действительности, но является частью кампании против словенского специалиста. На ОИ-2018 от сборной Украины ожидали медаль хотя бы в женской эстафете, но как и остальные гонки у мужчин и женщин, украинские спортсмены провалили. Велепец сам объяснял это "высшими силами" и недостатком времени на подготовку. Контракт со словенцем истекает по окончании сезона и, по мнению экспертов, продлевать его не стоит.

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