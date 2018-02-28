Олимпийская любовь: из-за романа с тренером украинская биатлонистка может завершить карьеру, а тренер - работу со сборной Украины

Также сообщалось, что олимпийская чемпионка Сочи-2014. Джима, пропускала без уважительных причин тренировки сборной Украины в Пхенчхане и проживала в одном номере с Велепцом.

На волне этих слухов, президент ФБУ Владимир Брынзак заявил, что из-за давления со стороны СМИ в данном вопросе олимпийская чемпионка Сочи, Джима, может завершить карьеру: «На волне Олимпиады нездоровое внимание жёлтой прессы и болельщиков, которые раз в четыре года смотрят биатлон, а потом выпускают тонны критических стрел в адрес спортсменов, – всё это добавляет негатива в и без того не идеальную ситуацию. И, будем откровенны, могут разрушить команду. Та же Джима после последних публикаций думает закончить карьеру. Мы сами можем похоронить будущее украинского биатлона.

Я не могу давать стопроцентные гарантии, но исходя из того, что я знаю – из общения и с Урошем, и с Юлей, – у них сложились тесные рабочие отношения. Юля – такая спортсменка, которая стремится глубоко анализировать весь тренировочный процесс, любые нюансы в технике бега, стрельбе, психологии. И с ней надо много разговаривать, убеждать. Сёстры Семеренко в этом отношении больше работали с Григорием Шамраем, Меркушина – с отцом, а Джима – с Велепцом. Ну а кому-то на этом фоне было выгодно сделать сенсацию», — рассказал Брынзак в интервью официальному сайту ФБУ.