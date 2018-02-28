Из-за погибшего в пожаре мужчины в доме было установлено множество дымовых датчиков. Но и они не спасли

Там они уже провели ночь накануне, поскольку в понедельник вечером около восьми часов в их доме на улице Рейну-теэ, 26а случился пожар, заставивших все жителей спасаться бегством. Последним из дома вынесли мужчину, жившего на первом этаже, в квартире которого и начался этот пожар. Скорая помощь доставила в больницу трех человек, которые после оказания помощи были отпущены на домашнее лечение.

Работница дневного центра Анне Пяэсекене сказала, что в социальной жилплощади нуждалась лишь одна семейная пара, та самая, с которой вчера она вернуласьв их квартиру, чтобы забрать необходимые вещи. Например, Эльве Ээвель взяла с собой радио, теплую одежду и два телефона с зарядками. Она не смогла сказать, когда они смогут вернуться домой.

Эльве Ээвель рассказала, что в понедельник вечером она чувствовала себя неважно и отправилась спать пораньше, но муж вдруг начал кричать: «Пожар, пожар!» «Когда я проснулась, вся комната была уже заполнена дымом», - поделилась Ээвель.

Поскольку до входной двери она добраться не могла, пришлось открывать окно, чтобы подышать. Когда ситуация стала еще сложнее, она начала кричать спасателям, что дышать больше нечем, после чего к ней протянули лестницу и она смогла выбраться через окно наружу. Чтобы согреться, ее усадили в машину спасателей, в первой помощи она не нуждалась. Избежала больших повреждений и ее квартира, поскольку огонь бушевал с другой стороны дома, где жил державший в страхе весь дом мужчина.

Пожароопасный сосед

Эльве Ээвель, которая прожила в двухэтажном деревянном доме на Рейну-теэ более 30 лет, рассказала, что погибший в пожаре мужчина средних лет был алкоголиком. На ее памяти это был уже третий раз, когда в этой квартире что-то начинало гореть. Например, однажды на плите загорелось мясо, которое пьяный сосед оставил без присмотра. А меньше года там же загорелся матрас. По словам Ээвель, тогда другой ее сосед, чья квартира находится этажом выше горевшей, среагировал быстро и выкинул горящее ложе на улицу.

В этот раз так хорошо не получилось и когда пожарные прибыли на место, квартира полыхала открытым пламенем. Для определения причин возникновения возгорания и для уточнения личности погибшего полиция возбудила уголовное дело.

Самый большой ущерб нанесен семье, жившей над проблемным соседом. Они вчера утром тоже паковали вещи, чтобы переехать к родственникам. И хотя сын был доволен, что в пожаре уцелел хотя бы компьютер, половина их квартиры серьезно пострадала от этого пожара. Именно там семья заканчивала ремонт. К счастью для семьи, их жилище застраховано.

Мать семейства, которая не захотела назвать свое имя, рассказала, что они установили на лестничной клетке несколько дымовых датчиков именно из-за соседа снизу, которому нельзя было доверять из-за его образа жизни. Благодаря запищавшему в коридоре датчику, она и поняла, что начался пожар. Однако женщина так и не поняла, почему с началом работ по тушению возникла заминка. Она кричала спасателям, что либо начинайте тушить, либо зовите подмогу, но, по ее словам, ничего не происходило довольно долго.

Начали изнутри

Руководитель по связям с общественностью Лыунаского центра спасения Марек Кийк сказал, что с получением воды и началом спасательных работ на Рейну-теэ заминок не было. После того, как в 19.43 поступил сигнал о возгорании, Вильяндиская команда прибыла на место через пять минут. Спасатели зашли в дом в 19.52. Минуту спустя начали уже тушить, чтобы заглушить огонь в подъезде. Поскольку огонь прорывался из окон квартиры на первом этаже, по словам Кийка, людям могло показаться, никто ничего не тушат. «Если бы они начали тушить с окон, то горящий дым распространился внутрь дома», - объяснил он, почему тушение началось изнутри.

Проблем спасателям скорее доставили метель и мороз. По словам Кийка, руководитель спасательных работ, чтобы дать отдохнуть замерзшим спасателям, принял решение вызвать подмогу из отдаленных мест. Пыльтсамааская команда прибыла на помощь в 22.09 и через четверть часом прибыла подмога из Эльва. Тушение закончили поло трех часов ночи.