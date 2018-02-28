Российские военные учения помешали самолету Nordica продолжить путь?
28 февраля 2018 г., 13:12
Самолет Nordica EE321, который сегодня в 10.30 вылетел из Таллиннского аэропорта в сторону Санкт-Петербурга, по неизвестной причине был вынужден некоторое время кружить в небе над Ида-Вирумаа.
Необычные маневры самолета подтверждает информация на сайте Flightradar24.
Менеджер по маркетингу Nordica Мооника Орас сообщила порталу Rus.Postimees, что рейс действительно прибыл с 50-минутной задержкой, вызванной ограничениями в воздушном пространстве России.
"Компания Nordica не уполномочена комментировать действующие в воздушном пространстве ограничения", — сообщил директор по коммерческому развитию Nordica.
По данным Rus.Postimees, возможной причиной задержки рейса стали военные учения в Ленинградской, Смоленской и Псковской областях.