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Российские военные учения помешали самолету Nordica продолжить путь?

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Самолет Nordica кружил над Ида-Вирумаа.

ФОТО: Flightradar24

Самолет Nordica EE321, который сегодня в 10.30 вылетел из Таллиннского аэропорта в сторону Санкт-Петербурга, по неизвестной  причине был вынужден некоторое время кружить в небе над Ида-Вирумаа.

Необычные маневры самолета подтверждает информация на сайте Flightradar24.

Менеджер по маркетингу Nordica Мооника Орас сообщила порталу Rus.Postimees, что рейс действительно прибыл с 50-минутной задержкой, вызванной ограничениями в воздушном пространстве России.

"Компания Nordica не уполномочена комментировать действующие в воздушном пространстве ограничения", — сообщил директор по коммерческому развитию Nordica.

По данным Rus.Postimees, возможной причиной задержки рейса стали военные учения в Ленинградской, Смоленской и Псковской областях.

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