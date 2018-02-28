Яна Тоом: использование частных армий минимизирует риск большой войны

На международной арене мы в каком-то смысле вернулись назад к временам, когда крупные в военном плане государства соперничали между собой, как во времена холодной войны. Тогда и сейчас велись скрытые войны, но при этом избегали лобового столкновения, что минимизирует возможность быстрой военной эскалации и, например, риск обмена ядерными ударами.

Посредниками как правило являются иностранные армии и всевозможные партизаны. Но в последнее время все большую роль играют частные армии, которые действуют в контакте со спецслужбами и военными своих стран.

Очевидно, именно такой ход вещей мы видели в Дейр-эз-Зоре. Что мы знаем точно? Проправительственные бойцы начали наступление на нефтяные зоны, чтобы получить над ними контроль. Оппозиция призвала на помощь самолеты США, которые атаковали колонну. Атака оказалась успешной и было много жертв. Российские самолеты не защищали колонну, это должно было означать, что наступление не было согласовано с российскими генералами.

Достоверной информации о числе жертв, естественно, нет – цифры слишком разнятся в зависимости от источника. Но точно погибли граждане России, предположительно служившие в частной армии.

Реакция Вашингтона и Москвы после инцидента была знаковой – американцы утверждают, что и до и после атаки они запрашивали у русских информацию, а русские поначалу пытались не показать своего интереса к происходящему. Российский МИД признал гибель своих граждан лишь недавно. Такая реакция означает: обе стороны избегают того, чтобы случившееся можно было рассматривать как casus belli.

Очевидно, Россия, где частная военная служба официально запрещена, активно применяет американский опыт: в США, как известно, используют частные армии (хороший пример тому – Blackwater). Не исключено, что в конце концов, и в России примут закон, который даст таким группам официальный статус.