Ryanair откроет из Таллинна три новых маршрута

В Эдинбург и Пафос самолеты Ryanair будут летать два раза в неделю, на Мальту – один раз в неделю, с какого числа начнутся полеты, предприятие не уточнило, передает Rus.err.

Кроме этих трех направлений Ryanair продолжит полеты в Милан (три раза в неделю), в Дюссельдорф (два раза в неделю) и в Лондон (4 раза в неделю).

По сообщению авиафирмы, число пассажиров Ryanair в Таллинне с прибавлением новых мест назначения должно вырасти за год на 28% до 295 000 человек.