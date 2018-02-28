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Ryanair откроет из Таллинна три новых маршрута

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Самолет Ryanair.

ФОТО: Tony Gentile / Reuters

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сообщила в среду, что в 2018 году откроет из Таллинна три новых направления: в Шотландию, на Мальту и Кипр.

В Эдинбург и Пафос самолеты Ryanair будут летать два раза в неделю, на Мальту – один раз в неделю, с какого числа начнутся полеты, предприятие не уточнило, передает Rus.err.

Кроме этих трех направлений Ryanair продолжит полеты в Милан (три раза в неделю), в Дюссельдорф (два раза в неделю) и в Лондон (4 раза в неделю).

По сообщению авиафирмы, число пассажиров Ryanair в Таллинне с прибавлением новых мест назначения должно вырасти за год на 28% до 295 000 человек.

Коммерческий директор авиафирмы Дэвид О'Брайен на пресс-конференции в Таллинне сообщил, что Ryanair планирует в течение двух-трех лет создать в Таллинне постоянную базу.

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