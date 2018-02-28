Решена дальнейшая судьба Насти Рыбки

Рыбку и Лесли в числе десяти секс-инструкторов из России депортируют и внесут в черный список. «На данный момент российские граждане все еще находятся под стражей, их обвиняют в нелегальной работе и пребывании на территории страны», - сообщил заместитель начальника местной полиции Таватчай Нонгбуа (Thawatchai Nongbua).

Суд 27 февраля освободил шестерых фигурантов дела под залог. После этого их отвезли в Иммиграционное бюро Таиланда, где лишили виз и арестовали. Рыбка сообщила, что в тюрьме их содержат в плохих условиях: в новой камере нет кроватей, только бетонный пол.

Ранее девушка через соцсети обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых она якобы «знает очень много».