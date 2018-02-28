среда, 28 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Решена дальнейшая судьба Насти Рыбки

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Скриншот из Инстаграма Насти Рыбки.

ФОТО: screenshot

Иммиграционная полиция Таиланда определила дальнейшую судьбу арестованных в Паттайе и находящихся в тюрьме Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Bangkok Post.

Рыбку и Лесли в числе десяти секс-инструкторов из России депортируют и внесут в черный список. «На данный момент российские граждане все еще находятся под стражей, их обвиняют в нелегальной работе и пребывании на территории страны», - сообщил заместитель начальника местной полиции Таватчай Нонгбуа (Thawatchai Nongbua).

Суд 27 февраля освободил шестерых фигурантов дела под залог. После этого их отвезли в Иммиграционное бюро Таиланда, где лишили виз и арестовали. Рыбка сообщила, что в тюрьме их содержат в плохих условиях: в новой камере нет кроватей, только бетонный пол.

Ранее девушка через соцсети обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых она якобы «знает очень много».

В Таиланде 26 февраля задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были Алекс Лесли и Настя Рыбка. Они получили известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ