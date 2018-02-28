Вот это да! Смотрите, на каком раритете ездит высокопоставленный чиновник (фото)

Нынешний вице-мэр Вильянди Кальви Мяртин осенью прошлого года превратил в пиар-акцию свое хобби. Разъезжающий по городу на зеленом мотороллере «Муравей» чиновник всегда любил моторные средства, будь у них два, три или четыре колеса, пишет Sakala.

Встречаемся с Мяртином в его кабинете. По правде говоря, сложно поверить, что через несколько часов солидный господин, одетый в модный пиджак, наденет на голову яйцеобразный шлем и запрыгнет на спину зеленой чудо-машины. А потом еще прокатится по сугробам Пеэтримыйза.

ФОТО: Üllar Priks

Мотороллер политик приобрел еще полтора года назад на эмоциях. А осенью прошлого года Мяртин искал подручные средства для политической кампании и наткнулся на своего трехколесного друга.

«Я его увидел в объявлении на osta.ee. Машина была из Латвии и там ее вычеркнули из регистра. От южных соседей постоянно привозят старые вещи. Он был такой бестолковый, но классный и в относительно в хорошем состоянии. Даже краска была оригинальной», - говорит вице-мэр, добавляя, что отдал за мотороллер четырехзначную сумму.

Спидометр мотороллера показывает 8000 километров. Из них 500 уже наездил сам Мяртин. Согласно техническому паспорту «Муравей» был произведен в 1982 году.