Nokia собирается провести на Луну 4G-интернет

Финская телекоммуникационная компания Nokia стала партнером немецкой исследовательской фирмы PTScientist, которая собирается оснастить Луну мобильной связью и интернетом.
Nokia начала разработку базовой станции для проекта PTScientist, которая должна стать одной из самых легких в истории. Модуль связи, проектируемый финнами, будет весить меньше 1 кг. Об этом финская компания сообщила в пресс-релизе.
PTScientist собирается в 2019 году покрыть Луну 4G-связью, создав телекоммуникационный мост между Землей и ее спутником. Кроме того, 4G поможет вести прямую трансляцию с Луны, пишет fontanka.fi.
К проекту 4G-связи на спутнике Земли присоединились оператор Vodafone и компания Audi, разрабатывающая луноходы.
Главный технический директор Nokia Маркус Уэлдон заявил, что для финской компании проект PTScientist станет важной миссией.