среда, 28 февраля 2018 г.
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Nokia собирается провести на Луну 4G-интернет

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Луна

ФОТО: Scanpix

Финская телекоммуникационная компания Nokia стала партнером немецкой исследовательской фирмы PTScientist, которая собирается оснастить Луну мобильной связью и интернетом.

Nokia начала разработку базовой станции для проекта PTScientist, которая должна стать одной из самых легких в истории. Модуль связи, проектируемый финнами, будет весить меньше 1 кг. Об этом финская компания сообщила в пресс-релизе. 

PTScientist собирается в 2019 году покрыть Луну 4G-связью, создав телекоммуникационный мост между Землей и ее спутником. Кроме того, 4G поможет вести прямую трансляцию с Луны, пишет fontanka.fi.

К проекту 4G-связи на спутнике Земли присоединились оператор Vodafone и компания Audi, разрабатывающая луноходы. 

Главный технический директор Nokia Маркус Уэлдон заявил, что для финской компании проект PTScientist станет важной миссией.

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