Картина дня: русская мафия, подорожание электричества и экстренная посадка самолета Smartlynx в Таллиннском аэропорту

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
В Нарвском спортцентре рухнула тяжелая конструкция
Чрезвычайное происшествие в большом зале Нарвского спортцентра показало, что нахождение там может быть опасным для жизни. Особенно, если пренебрегать элементарными правилами техники безопасности. Читать далее...
“Радар”: русская мафия использует людей с двойным гражданством
Во вчерашнем выпуске передачи “Радар” рассказывалось о контрабанде и масштабных схемах мошенничества, организованных российскими преступниками, которые используют для этих целей людей, имеющих и эстонские, и российские паспорта. Читать далее...
RAND: в случае нападения России, альянс НАТО в первые недели был бы в большой беде
Даже после размещения в странах Балтии и Польше батальонов союзников и американской военной техники, у России при нападении на Прибалтику в первые недели было бы сильное преимущество, отмечает аналитический центр RAND. Читать далее...
Число русскоязычных граждан, готовых защищать Эстонию, стремительно выросло
Согласно исследованию ценностей, проведенному Институтом общественных исследований, 68 процентов граждан Эстонии готовы участвовать в защите страны по мере их возможностей и умений. Читать далее...
Российские военные учения помешали самолету Nordica продолжить путь?
Самолет Nordica EE321, который сегодня в 10.30 вылетел из Таллиннского аэропорта в сторону Санкт-Петербурга, по неизвестной причине был вынужден некоторое время кружить в небе над Ида-Вирумаа. Читать далее...
Яна Тоом: использование частных армий минимизирует риск большой войны
По мнению депутата Европарламента Яны Тоом, бывавшей в Сирии, в том, что касается столкновения группы Вагнера и военных США, значима реакция крупных стран, которая показывает, что никто не ищет повода для начала войны. Читать далее...
Справка от врача спасла причудского рыбного короля от суда
Обвиняющийся в мошенничестве с лодками причудский рыбный король Пауль Кярберг может избежать суда, поскольку его признали безнадежно больным. Читать далее...
Мужчина, убивший жену, сам сдался полиции
В Пярнуском уездном суде идет судебный процесс над 29-летним Эгертом Дулинцом, который в сентябре прошлого года убил свою 42-летнюю жену. Читать далее...
Исследователь: диссиденты сыграли ключевую роль в том, чтобы процесс распада CCCР прошел бескровно
Исследователь истории инакомыслия в СССР, сотрудник петербургского центра «Мемориал», участник проекта «Виртуальный музей ГУЛАГа» Александр Юльевич Даниэль поговорил с Rus.Postimees об истории советского диссидентства. Читать далее...
Неприятный сюрприз для любителей превышать скорость
Камеры контроля скорости были установлены на шоссе Ристи — Виртсу еще в конце прошлого года, но ввести их в эксплуатацию планируют сегодня. Читать далее...
Экскаватор рухнул на железнодорожный переезд
В среду утром в Ляэне-Вирумаа на железнодорожном переезде Имасту с трейлера упал экскаватор. Полиция регулировала движение на месте, сейчас движение на переезде восстановлено. Читать далее...
Из-за погибшего в пожаре мужчины в доме было установлено множество дымовых датчиков. Но и они не спасли
«Кружки брать с собой?» - спросила Эльве Ээвель вчера утром работника Вильяндиского дневного центра Анне Пяэсуке, когда паковала свои вещи, чтобы на неопределенный срок переехать с мужем в социальный дом. Читать далее...
Prisma Sikupilli будет работать круглосуточно
Магазин Prisma Peremarket, расположенный в торговом центре Sikupilli в Таллинне, в ночь с 1 на 2 марта начнет работать круглосуточно. Ни один гипермаркет в Эстонии никогда прежде не был открыт круглосуточно на постоянной основе. Читать далее...
Страховщики назвали главные ошибки, совершаемые водителями после ДТП
Обильные снегопады, минусовая температура и скользкое дорожное покрытие в последние месяцы резко увеличили количество несчастных случаев, произошедших в движении. Страховая компания If Kindlustus составила на основе своего ежедневного опыта рассмотрения ущербов список ошибок, которые водители автомобилей совершают после ДТП. Читать далее...
В Латвии повышают акцизы на алкоголь: узнайте, что станет с ценами
С 1 марта повысятся ставки акцизного налога на все алкогольные напитки, включая пиво, сообщили агентству в латвийской Службе госдоходов (СГД). Читать далее...
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Читайте далее...
Банк Эстонии советует копить деньги
Ситуация в экономике Эстонии, рост которой в прошлом году составил 4,9 процента, по оценке экспертов Банка Эстонии, исключительно хорошая, по этой причине как домохозяйства, так и правительство, и государство в целом могли бы отложить средства на будущее. Читайте далее...
Завтра электричество подорожает еще больше
Если сегодня цена за электричество на бирже NordPool Spot поднялась до рекордного за два года уровня 90,22 евро за мВт/час, т.е. до 9,02 за кВт/ч, то завтра средняя цена вырастет еще на пять евро, до 95,09 евро за мВт/ч. Читайте далее...
Собчак во время дебатов облила Жириновского водой
Кандидат в президенты Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время дебатов на канале "Россия 1", передает РИА. Читайте далее...
Скандал с песней об убийстве русских: Силы обороны выступили с опровержением
Начиная с 22 февраля в социальных медиа распространяется информация о том, что в 1-й пехотной бригаде русскоязычных солдат срочной службы заставляют петь "Песню лесных братьев" с оскорбляющим их текстом, против чего якобы было составлено единое обращение. Эта информация не соответствует действительности, утверждает пресс-секретарь Генерального штаба Сил обороны Игорь Ляпин. Читайте далее...
Cамолет Smartlynx экстренно приземлился в Таллиннском аэропорту, все рейсы отложены
Самолет латвийской авиакомпании Smartlynx Airlines сегодня вечером совершил экстренную посадку в аэропорту Таллинна. Читайте далее...
Агенство окружающей среды: ни в коем случае не бросайте объедки вблизи жилых зданий
По сообщению ученого и охотников, нельзя бросать остатки пищи вблизи жилых зданий, поскольку они могут привлекать волков; волков не надо бояться, но при встрече с ними стоит вести себя осторожно. Читайте далее...