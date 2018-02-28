Картина дня: русская мафия, подорожание электричества и экстренная посадка самолета Smartlynx в Таллиннском аэропорту

В Нарвском спортцентре рухнула тяжелая конструкция

Чрезвычайное происшествие в большом зале Нарвского спортцентра показало, что нахождение там может быть опасным для жизни. Особенно, если пренебрегать элементарными правилами техники безопасности. Читать далее...

“Радар”: русская мафия использует людей с двойным гражданством

Во вчерашнем выпуске передачи “Радар” рассказывалось о контрабанде и масштабных схемах мошенничества, организованных российскими преступниками, которые используют для этих целей людей, имеющих и эстонские, и российские паспорта. Читать далее...

RAND: в случае нападения России, альянс НАТО в первые недели был бы в большой беде

Даже после размещения в странах Балтии и Польше батальонов союзников и американской военной техники, у России при нападении на Прибалтику в первые недели было бы сильное преимущество, отмечает аналитический центр RAND. Читать далее...

Число русскоязычных граждан, готовых защищать Эстонию, стремительно выросло

Согласно исследованию ценностей, проведенному Институтом общественных исследований, 68 процентов граждан Эстонии готовы участвовать в защите страны по мере их возможностей и умений. Читать далее...

Российские военные учения помешали самолету Nordica продолжить путь?

Самолет Nordica EE321, который сегодня в 10.30 вылетел из Таллиннского аэропорта в сторону Санкт-Петербурга, по неизвестной причине был вынужден некоторое время кружить в небе над Ида-Вирумаа. Читать далее...

Яна Тоом: использование частных армий минимизирует риск большой войны

По мнению депутата Европарламента Яны Тоом, бывавшей в Сирии, в том, что касается столкновения группы Вагнера и военных США, значима реакция крупных стран, которая показывает, что никто не ищет повода для начала войны. Читать далее...

Справка от врача спасла причудского рыбного короля от суда

Обвиняющийся в мошенничестве с лодками причудский рыбный король Пауль Кярберг может избежать суда, поскольку его признали безнадежно больным. Читать далее...

Мужчина, убивший жену, сам сдался полиции

В Пярнуском уездном суде идет судебный процесс над 29-летним Эгертом Дулинцом, который в сентябре прошлого года убил свою 42-летнюю жену. Читать далее...

Исследователь: диссиденты сыграли ключевую роль в том, чтобы процесс распада CCCР прошел бескровно

Исследователь истории инакомыслия в СССР, сотрудник петербургского центра «Мемориал», участник проекта «Виртуальный музей ГУЛАГа» Александр Юльевич Даниэль поговорил с Rus.Postimees об истории советского диссидентства. Читать далее...

Неприятный сюрприз для любителей превышать скорость

Камеры контроля скорости были установлены на шоссе Ристи — Виртсу еще в конце прошлого года, но ввести их в эксплуатацию планируют сегодня. Читать далее...

Экскаватор рухнул на железнодорожный переезд

В среду утром в Ляэне-Вирумаа на железнодорожном переезде Имасту с трейлера упал экскаватор. Полиция регулировала движение на месте, сейчас движение на переезде восстановлено. Читать далее...

Из-за погибшего в пожаре мужчины в доме было установлено множество дымовых датчиков. Но и они не спасли