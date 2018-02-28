Фигуристка Алина Загитова получила из рук президента России Орден Дружбы, уроженка Таллинна Наталья Забияко получила Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Орденом Дружбы награждены и все золотые призеры Олимпиады в составе хоккей сборной, а также завоевавшие несколько медалей лыжники Александр Большунов и Денис Спицов. Орден Дружбы получит и Евгения Медведева.

Серебряные призеры были награждены Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Бронзовые получили Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

140 автомобилей BMW калининградской сборки были вручены спортсменам. За золотую медаль полагалась машина BMW Х6, за серебро - BMW Х5 и за бронзу - BMW Х4 от Фонда поддержки олимпийцев.

Также от правительства России спортсменам, призерам Олимпиады, положены и денежные премии: 4 миллиона рублей за золото (59 000 евро), 2,5 миллиона за серебро (37 000 евро) и 1,7 миллиона за бронзу (25 000 Евро), за каждую завоеванную медаль. Денежные вознаграждения, в отличии от награждения автомобилями, суммируются.

Больше всего призовых получит лыжник Александр Большунов: как представитель Тюменской области Большунов получит 5 миллионов рублей, а от Брянской области, уроженцем которой Большунов является - еще 2,7 миллиона рублей, что вместе с федеральными призовыми составит 16,7 миллиона рублей (246 000 евро). Кроме того Большунов, в придачу к денежной премии, как и его напарник по лыжной сборной Денис Спицов, полyчит двухкомнатную квартиру от Тюменской области.

По данным "Спорт-Экспресса", вдобавок к федеральным премиям свои бонусы устанавливали и регионы. Москва и Татарстан заплатят своим отличившимся премию, аналогичную федеральной. Скелетонист Никита Трегубов (серебро) получит от властей Красноярского края два миллиона рублей. Столько же полагается и его тренеру Анатолию Челышеву. Уфимец Семен Елистратов, завоевавший в Пхенчхане бронзу в шорт-треке, получит от правительства Башкирии 500 тысяч рублей. Представляющие Нижегородскую область лыжница Анастасия Седова (бронза) и конькобежка Наталья Воронина (бронза) получат от региональных властей премии в размере 300 тысяч рублей.

Самые щедрые премиальные заплатит администрация Санкт-Петербурга. 15 хоккеистов СКА, получат от города премию в 5 миллионов рублей каждый. Также Санкт-Петербург наградит премией в 600 000 рублей (8800 евро) пятерых хоккеисток женской сборной России, которые заняли в Пхенчхане четвертое место.

Уроженка Таллинна Наталья Забияко к премии от правительства России в 2,5 миллиона рублей получит и премию от Краснодарского края, который она представляет в размере 1,5 миллиона рублей (22 000 евро).

Также призеры и дипломанты Олимпиады будут в течение года получать стипендии в размере от 10000 до 90000 рублей в месяц (150-1300 евро).