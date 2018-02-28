Он подарил ей Российскую империю и люстру...

– Ирина, вы родились в Москве, на Арбате, вышли замуж за эстонца – известного и признанного ученого Рейна Мюллерсона, оказались в Лондоне… Такие неожиданные и непредсказуемые повороты личной судьбы как-то повлияли на ваше желание участвовать в спектакле о Екатерине Первой, чья судьба – одна из самых невероятных в мировой истории?

– Вообразите себе, что у меня, русской женщины, оказывается, есть эстонские корни, эстонские предки. Пра-пра-прадед моей мамы был эстонцем. Я об этом узнала, можно сказать, совершенно случайно! В нашей семье никогда не обсуждался национальный вопрос, никогда не делили людей по национальному признаку. И со своим мужем, Рейном, я познакомилась на юридическом факультете МГУ, влюбилась в него, вовсе не предполагая, что он эстонец. То есть я вообще не думала о его национальности, но сочетание имени и фамилии наталкивало на мысль о том, что, вероятно, он из немцев… Любовь выше национальности… Загадочные повороты собственной судьбы, возможно, вы правы, помогают лучше понять, как именно идти к творческой цели либретто.

– Вы часто бываете в Эстонии, она чем-то особенным вам дорога?

– Знаете, мы уже давно были женаты с Рейном, я уже неоднократно бывала в Эстонии, и когда в очередной раз стала восхвалять лик этой земли, стала восхищаться ее уютом, ее морем, ее красотами, мама мне вдруг и сказала о моих эстонских корнях. И я воскликнула полувсерьез-полушутейно: вот это и называется зовом крови! Внезапность в моей судьбе очень существенна: я не знала, что стану поэтессой, писателем, буду сочинять либретто, училась себе на юриста, а оказалась в литературе и театре…

– У меня есть роман «Пограничная любовь», и там героине, живущей в Питере, бабушка перед смертью рассказывает об эстонских корнях в их родословной, и героиня немедленно собирается в Таллинн; предполагается, что ее пра-пра-пра-прабабка была фрейлиной Екатерины Первой. Могли ли быть такие дворцовые связи в вашей семье?

– О, так глубоко я эти обстоятельства не знаю, но тяга именно к Кадриоргу у меня необыкновенная, я просто чувствую, что это мое место, и вот, наконец, мы с мужем купили квартиру в Кадриорге.

ФОТО: Пилле Рийн Петтай

– То есть максимально приблизились к Екатерине Первой. По версии моего романа она была эстонкой, а как у вас в либретто?