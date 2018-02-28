четверг, 1 марта 2018 г.
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МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

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ФОТО: GRIGORY DUKOR/REUTERS

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Об этом со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева сообщает РБК.

«Все результаты проверок наших спортсменов, показали их чистоту. Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — заявил Тарпищев.

25 февраля в преддверии церемонии закрытия Игр в Пхенчхане МОК отказался снимать с ОКР дисквалификацию. На параде спортсменов российская делегация прошла под олимпийским флагом.

Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года по итогам расследования допинговых махинаций в российском спорте. Тогда же национальная команда была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. В Пхенчхан отправились только атлеты, получившие приглашение от МОК. Они выступали под олимпийским флагом в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

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