МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

«Все результаты проверок наших спортсменов, показали их чистоту. Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — заявил Тарпищев.

Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года по итогам расследования допинговых махинаций в российском спорте. Тогда же национальная команда была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. В Пхенчхан отправились только атлеты, получившие приглашение от МОК. Они выступали под олимпийским флагом в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».