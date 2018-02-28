Мужчина несет ребенка после химической атаки в городе Хан-Шейхун. ФОТО: AMMAR ABDULLAH/REUTERS/Scanpix

Северная Корея поставляла в Сирию оборудование, которое могло быть использовано для производства химического оружия, сообщают американские СМИ со ссылкой на еще не опубликованный доклад экспертов ООН.

По данным прессы, в Сирию из КНДР поступали грузы с кислотоупорной плиткой, вентильной арматурой и трубами.

New York Times пишет, что военные заводы Сирии посещали специалисты из Северной Кореи. Эта информация появилась в прессе после новых сообщений о том, что сирийские военные якобы применили хлор при проведении ряда операций.

В минувший вторник президент России Владимир Путин распорядился ввести в сирийском анклаве Восточная Гута режим «гуманитарной паузы», который подразумевает, что с 27 февраля сирийская армия не будет атаковать удерживаемый повстанцами район с 9 до 14 часов по местному времени.

Из Гуты будут открыты гуманитарные коридоры для беженцев, а во время гуманитарных пауз благотворительные организации намереваются доставить в этот район продовольствие, медикаменты и теплую одежду.

Однако активисты сирийской оппозиции утверждают, что правительственные силы, несмотря на объявление «гуманитарных пауз», продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по этому району. Российские военные утверждают, что «гуманитарный коридор» обстреливают повстанцы.

В отношении Северной Кореи действуют международные санкции в связи с тем, что страна продолжает развитие ядерной программы. По данным американских СМИ, КНДР незаконно направляла в Сирию партии кислотоупорной плитки, устойчивые к коррозии клапаны и термометры. Кислотоупорная плитка, как сообщается, могла быть использована на предприятиях, где незаконно производится химическое оружие.

Всего КНДР за период с конца 2016 по начало 2017 года осуществила пять поставок оборудования в Сирию - через китайскую торговую компанию, пишет Wall Street Journal. Предполагается, что за несколько лет было осуществлено несколько десятков поставок.

Сирийский государственный центр научных исследований и разработок, предположительно, оплачивал поставки из КНДР через несколько разных компаний.

Доклад, по данным Washington Post, был составлен группой экспертов ООН, в задачи которой входит контроль за исполнением резолюций организации в отношении КНДР.

В докладе группы, опубликованном в сентябре 2017 года, говорилось, что эксперты ООН изучают сообщения о возможных контактах между Сирией и КНДР по поводу запрещенных химических веществ, баллистических ракет и вооружений.

В докладе также говорилось, что два государства, которые входят в ООН, перехватили несколько грузов, следовавших в Сирию. Предположительно, груз был отправлен северокорейской компанией, осуществляющей экспорт вооружений. Поставки шли через компании, представлявшие Сирийский центр научных исследований и разработок.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов, не уточнил, будет ли опубликован доклад, данные из которого уже попали в прессу.

«Я думаю, что самое важное - это то, что у всех стран-членов ООН есть долг и обязанность соблюдать принятые санкции», - сказал он в интервью New York Times.

Сирийское правительство, как сообщается, заверило группу экспертов ООН в том, что в числе граждан КНДР, находящихся в Сирии, только спортивные тренеры и атлеты.

Позиция Сирии по химическому оружию

Сирия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия и согласилась на уничтожение находящегося в стране химического оружия в 2013 году после того, как сотни людей стали жертвами применения зарина в Гуте. Повстанцы и активисты неоднократно обвиняли правительственные силы в использовании химического оружия, однако сирийское правительство последовательно отвергало эти обвинения.

Организация по запрещению химического оружия пришла к заключению, что зарин использовался во время боев за город Хан-Шейхун в провинции Идлиб в апреле 2017 года. Жертвами химической атаки, по данным агентства, стали более 80 человек. По данным ООН, химическое оружие тогда было применено сирийскими военно-воздушными силами.

В ответ на эту атаку США нанесли ракетные удары по базе ВВС сирийских военных, однако президент Сирии Башар Асад утверждает, что данные о химической атаке были сфабрикованы.

С начала этого года несколько раз сообщалось о применении хлора в ходе боев в Сирии. В том числе этот газ, как сообщалось, был применен во время боев в Восточной Гуте в минувшее воскресение.

25 февраля Сирийско-американское медицинское общество, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, заявило, что в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом - возможно, хлором.

ОЗХО проводит расследование в связи с появлением сообщений об использовании хлора, сообщают агентства со ссылкой на источники.

Резолюция Совбеза ООН с призывом прекратить удары по Восточной Гуте была принята в субботу, однако правозащитники уже через несколько часов после ее принятия сообщили о новых бомбардировках и наступлении сирийской армии.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон ранее заявил, что в случае, если будут найдены неоспоримые доказательства использования химического оружия правительственными войсками, Британия может начать наносить авиаудары по правительственным силам в Сирии.

Новые санкции против КНДР

По данным экспертов, КНДР незаконно, несмотря на введенные санкции, осуществляет поставки вооружений и продает военные технологии.

В докладе экспертов ООН говорится, что Северная Корея предпринимала попытки незаконной торговли с несколькими десятками стран по всему миру - на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Латинской Америке.

Военное сотрудничество Сирии и КНДР насчитывает несколько десятков лет.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вводит новые санкции в отношении Северной Кореи, которые коснутся более 50 судоходных и морских компаний в нескольких странах. Согласно заявлению Вашингтона, новые санкции должны обеспечить сокращение источников прибыли для КНДР и поступления топлива, необходимого для дальнейшего развития ее ядерной программы.

В отношении КНДР уже действует ряд международных санкций в связи с ее ядерной программой и запусками баллистических ракет.