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Банк Эстонии советует копить деньги

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Деньги.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Ситуация в экономике Эстонии, рост которой в прошлом году составил 4,9 процента, по оценке экспертов Банка Эстонии, исключительно хорошая, по этой причине как домохозяйства, так и правительство, и государство в целом могли бы отложить средства на будущее.

«Рост экономики был исключительно сильным и превысил ожидания и, благодаря хорошей экономической ситуации, сейчас самое время подумать о будущем. Быстрый рост доходов позволил бы сэкономить как правительству, так и самим жителям Эстонии, однако острейшей проблемой экономики Эстонии по-прежнему остается низкая производительность. Дальнейший рост экономики зависит от того, насколько успешно предприятия смогут повысить производительность», - сообщил в переданном BNS обзоре экономист центробанка Каспар Оя.

В четвертом квартале 2017 года был зафиксирован рост экономики на широкой основе. Свою роль сыграли здесь в первую очередь сосредоточенный на экспорте промышленный сектор, а также отрасли экономики, обслуживающие внутренний спрос. По словам Каспара Оя, среда для роста экономики была крайне благоприятной.

Процентные ставки остаются на низком уровне, бюджетная политика Эстонии в последнее время была либеральнее прежнего. Окрепла внешнеэкономическая среда и, благодаря крупному экспортному сектору, это позитивное влияние ощущается и во внутренней экономике Эстонии. В дополнение к этим факторам, благодаря относительно долгому периоду роста снизилась безработица, укрепилось чувство уверенности как предприятий, так и населения. В свою очередь все это способствует притоку инвестиций, отметил Оя.

Растущий спрос удается обслужить благодаря найму новых работников, однако роль такого фактора как производительность, в росте экономики пока мала, признал экономист.

«В Эстонии по-прежнему еще дёшево производить: уровень наших зарплат и уровень цен производства сравнимы с показателями 30-летней давности в Финляндии. Быстрый рост сектора услуг означает, что промышленный сектор может лишиться своего относительного преимущества. Уже сейчас производительность сектора перерабатывающей промышленности уступает показателям всей остальной экономики».

«Хорошие времена в экономике не вечны. Хотя сбережения людей за последние годы возросли, такого рода депозиты характерны для более состоятельных семей. В случае внезапных сложностей финансовых запасов большинства людей хватит от силы на пару месяцев. Ускорение роста низких зарплат, которое повлечет за собой изменение налоговой системы, позволит людям больше откладывать», - сказал Оя.

«Поскольку ситуация в экономике уже определенное время остается исключительно хорошей, в экономике начинают проявляться признаки перегрева, в частности, возросла озабоченность предпринимателей по поводу рабочей силы. В таких условиях, исходя из экономического благоразумия и условленных правил составления бюджета следовало бы ужесточить бюджетную политику, что, в свою очередь, могло бы охладить рост экономики. В то же время, учитывая приближающиеся через год выборы, подобное охлаждение экономики отложить», - добавил он.

ВВП Эстонии в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 4,9 процента; в 2017 году ВВП в текущих ценах составил 23 млрд евро. Рост экономики в четвертом квартале в годовом сравнении составил 5 процентов и в квартальном сравнении 2,2 процента.

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