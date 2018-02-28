Банк Эстонии советует копить деньги

«Рост экономики был исключительно сильным и превысил ожидания и, благодаря хорошей экономической ситуации, сейчас самое время подумать о будущем. Быстрый рост доходов позволил бы сэкономить как правительству, так и самим жителям Эстонии, однако острейшей проблемой экономики Эстонии по-прежнему остается низкая производительность. Дальнейший рост экономики зависит от того, насколько успешно предприятия смогут повысить производительность», - сообщил в переданном BNS обзоре экономист центробанка Каспар Оя.

В четвертом квартале 2017 года был зафиксирован рост экономики на широкой основе. Свою роль сыграли здесь в первую очередь сосредоточенный на экспорте промышленный сектор, а также отрасли экономики, обслуживающие внутренний спрос. По словам Каспара Оя, среда для роста экономики была крайне благоприятной.

Процентные ставки остаются на низком уровне, бюджетная политика Эстонии в последнее время была либеральнее прежнего. Окрепла внешнеэкономическая среда и, благодаря крупному экспортному сектору, это позитивное влияние ощущается и во внутренней экономике Эстонии. В дополнение к этим факторам, благодаря относительно долгому периоду роста снизилась безработица, укрепилось чувство уверенности как предприятий, так и населения. В свою очередь все это способствует притоку инвестиций, отметил Оя.

Растущий спрос удается обслужить благодаря найму новых работников, однако роль такого фактора как производительность, в росте экономики пока мала, признал экономист.

«В Эстонии по-прежнему еще дёшево производить: уровень наших зарплат и уровень цен производства сравнимы с показателями 30-летней давности в Финляндии. Быстрый рост сектора услуг означает, что промышленный сектор может лишиться своего относительного преимущества. Уже сейчас производительность сектора перерабатывающей промышленности уступает показателям всей остальной экономики».

«Хорошие времена в экономике не вечны. Хотя сбережения людей за последние годы возросли, такого рода депозиты характерны для более состоятельных семей. В случае внезапных сложностей финансовых запасов большинства людей хватит от силы на пару месяцев. Ускорение роста низких зарплат, которое повлечет за собой изменение налоговой системы, позволит людям больше откладывать», - сказал Оя.

«Поскольку ситуация в экономике уже определенное время остается исключительно хорошей, в экономике начинают проявляться признаки перегрева, в частности, возросла озабоченность предпринимателей по поводу рабочей силы. В таких условиях, исходя из экономического благоразумия и условленных правил составления бюджета следовало бы ужесточить бюджетную политику, что, в свою очередь, могло бы охладить рост экономики. В то же время, учитывая приближающиеся через год выборы, подобное охлаждение экономики отложить», - добавил он.