четверг, 1 марта 2018 г.
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Итальянские власти объявили войну автомобилям с дизельными двигателями

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Выхлопные газы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jörg Schüler/imago/J

Власти Рима намерены запретить автомобилям с дизельными двигателями въезжать в исторический центр города. Такое правило планируется ввести с 2024 года, сообщила мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи на своей странице в Facebook 27 февраля.

"Изменение климата меняет наш образ жизни. Наши города могут столкнуться с неожиданными вызовами", - написала член оппозиционного популистского Движения "5 звезд", которая была избрана мэром Рима летом 2016 года. Вместе с другими крупными городами мира итальянская столица решила взять на себя определенные обязательства и объявить о запрете на дизельные автомобили, продолжила Раджи.

В Германии такой запрет уже возможен

Накануне Федеральный административный суд Германии признал, что власти немецких городов имеют право запрещать въезд дизельных машин. Решение стало ответом на обращение властей федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг, пишет DW.com.

Ранее административные суды в их земельных столицах - Дюссельдорфе и Штутгарте - рассмотрев иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) в принципе разрешили местным городским властям прибегать к запрету на въезд имя сокращения выхлопных газов.

DUH инициировала судебное разбирательство, чтобы заставить местные власти запретить передвижение дизельных автомобилей с целью снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС.

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