Итальянские власти объявили войну автомобилям с дизельными двигателями

"Изменение климата меняет наш образ жизни. Наши города могут столкнуться с неожиданными вызовами", - написала член оппозиционного популистского Движения "5 звезд", которая была избрана мэром Рима летом 2016 года. Вместе с другими крупными городами мира итальянская столица решила взять на себя определенные обязательства и объявить о запрете на дизельные автомобили, продолжила Раджи.

В Германии такой запрет уже возможен

Накануне Федеральный административный суд Германии признал, что власти немецких городов имеют право запрещать въезд дизельных машин. Решение стало ответом на обращение властей федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг, пишет DW.com.

Ранее административные суды в их земельных столицах - Дюссельдорфе и Штутгарте - рассмотрев иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) в принципе разрешили местным городским властям прибегать к запрету на въезд имя сокращения выхлопных газов.