Алекс Харви: "Верю, что русские чисты, но сомнения возникают"

В интервью CBC Харви сказал :"Это непростая сторона вопроса. Хочу верить в то, что это новое поколение российских лыжников. Им нужен кредит доверия. Но это причина, по которой так тяжело стать четвертым, когда тебя опередили два россиянина. Не стану врать. Я верю, что эти молодые ребята чисты, но, учитывая то, что мы видели – даже в Пхенчхане, а случаи допинга были и тут… Я верю, что они чисты, но в глубине души, безусловно, порой возникают сомнения."

Бывший тренер сборной Канады по лыжам Джек Сассевиль сказал, что медаль у Харви отобрали чиновники МОК, решив допустить россиян до Олимпиады-2018: «Каждый спортсмен, который выступал в марафоне и других лыжных гонках на Играх, должен чувствовать себя обманутым людьми, стоящими у власти. Они позволили этим российским спортсменам находиться в Пхёнчхане. Позор МОК, FIS и CAS», — цитирует Сассевиля CBC.

А знаменитый норвежский лыжник Вегард Ульвганг считает, что доказательств для наказания россиян не было и те российские лыжники, которые выступили на играх, законно приняли участие в соревнованиях : "Я видел отчет Макларена. В России действительно систематически использовались запрещенные вещества. Однако я против коллективного наказания. Нужно наказывать нарушителей, но необходимо иметь доказательства. В противном случае лучше отпустить мошенника, чем наказать невиновного. Легков? Виновен он или нет, русские заслуживают, чтобы их дела рассмотрели быстро и справедливо. Он был отстранен больше года. Это большой срок, однако он так и не получил обвинительного приговора.