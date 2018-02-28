В Латвии выявляют все больше ВИЧ-инфицированных

Как сообщила агентству ЛETA руководитель Балтийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце, ситуация с инфицированием ВИЧ в Латвии в прошлом году, к сожалению, не улучшилась, причем заметны отрицательные тенденции, передает Rus.tvnet.

Наибольшую обеспокоенность вызывает недостаток данных о путях распространения ВИЧ-инфекции, так как в 36% всех выявленных случаев причина инфицирования неизвестна. Это затрудняет планирование профилактических мер и вызывает вопросы о качестве обобщенных данных, отметила Упмаце.

В 2017 году в Латвии умерли 100 пациентов в стадии СПИДа - на 24 больше, чем в 2016 году. Это связано с качеством лечения, которое в Латвии до конца 2017 года начиналось запоздало, пояснила она.

На ее взгляд, в будущем ситуация должна улучшиться, так как выделены средства на раннее лечение пациентов с ВИЧ, и в этой сфере доступна очень эффективная профилактика.

Больше всего людей заразилось ВИЧ в результате гетеросексуальных контактов (131 случай), в 78 случаях инфицирование произошло в результате внутривенного употребления наркотиков, в 24 - путем гомосексуальных контактов. Количество случаев инфицирования ВИЧ детей матерями уменьшилось с шести в 2016 году до трех в 2017 году.

35% новых случаев заражения ВИЧ выявлено у женщин, остальные - у мужчин.

В Риге и Рижском регионе в прошлом году зарегистрировано 275 случаев инфицирования ВИЧ (74% общего количества), в Курземе - 37, в Земгале - 26, в Латгале - 22, в Видземе - 11.

В 2016 году Латвия занимала первое место в ЕС по количеству новых случаев инфицирования ВИЧ на 100 тысяч жителей и по количеству новых случаев заболевания СПИДом.