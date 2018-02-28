Собчак во время дебатов облила Жириновского водой

Потасовка между политиками произошла во время выступления еще одного кандидата, Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое отвели Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее дурой.

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

"Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", — ответила Собчак.