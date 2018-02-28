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Собчак во время дебатов облила Жириновского водой

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Владимир Жириновский

ФОТО: Marat Abulkhatin/Marat Abulkhatin/TASS/Scanpix

Кандидат в президенты Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время дебатов на канале "Россия 1", передает РИА.

Потасовка между политиками произошла во время выступления еще одного кандидата, Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое отвели Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее дурой.

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

Жириновский продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на политика стакан воды. "Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — сказала Собчак. После чего Жириновский позволил себе в эфире нецензурную брань.

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