У полиции возникли трудности с поиском жилья для домашних тиранов

Если до сих пор женщинам, отведавшим кулака дома, приходилось искать себе убежище, то теперь из дома решено выселять тиранов. Однако с реализацией такого красивого проекта возникли трудности, поскольку несмотря на просьбу полиции самоуправления Вирумаа не спешат предлагать семейным насильникам крышу над головой, пишет Postimees.
Идаский префект Тарво Крууп объяснил в месяц назад отправленном самоуправлениям Вирумаа письме, что у того, кто терпит насилие в близких отношениях, есть право подать ходатайство о наложении запрета на приближение или нахождение дома того, кто дерется.
«Выданный судом запрет на приближение и полицией – на нахождение рядом, конечно, прекращает дальнейшее совершение правонарушений, но тут же возникает новая проблема. Куда пойдет человек, которому запрещено находиться дома?» - написал Тарво Крууп. Он добавил, что большая помощь была бы именно от наличия муниципальных квартир, в которых и домашним тиранам были бы обеспечены достойные условия для проживания. В такой ситуации за помещенным в социальную квартиру или в социальный дом нарушителем было бы проще надзирать как социальным работникам самоуправления, так и полиции.
«Такое отселение позволит и социальному работнику местного самоуправления, и полиции направить больше внимания на решение проблем такого человека, а также повлиять на его формирование как законопослушного гражданина», - написал префект.
По словам пресс-секретаря Идаской префектуры Леаны Лойде, целью письма префекта было выяснить, есть ли и в Ида-Вирумаа возможность применения идущего уже несколько месяцев в Пярну пилотного проекта. Дело в том, что в прошлом году на обслуживаемой префектурой территории увеличилось количество преступлений, связанных с насилием, а также значительно выросло количество случаев причинения телесных повреждений.
Лишь два самоуправления Ляэне-Вирумаа сообщили, что на данный момент у них нет свободных мест в социальных учреждениях и на муниципальной площади, но в определенных случаях найти место для ночлега все же можно. Другие самоуправления этого уезда, а также самоуправления Ида-Вирумаа в официально установленный срок, то есть в течение 30 дней, префекту так ничего и не ответили.
В декабре в Пярнумаа стартовал пилотный проект, в рамках которого полиция при необходимости увозит домашнего насильника и по возможности на него накладывается запрет на нахождение дома. «Начиная с декабря и до 26 февраля, полиция зарегистрировала 114 случаев насилия в близких отношениях», - сказал руководитель службы профилактики и ведения производства Юллар Кютт.
В 34 случаях были возбуждены уголовные дела, в 60 случаях дебоширы должны были покинуть свой дом: их либо задерживали в качестве подозреваемых, либо доставляли на вытрезвление, либо они уходили к друзьям или родственникам.
«Решение всегда принимается исходя из ситуации и обстоятельств: нужно ли задержать человека или следует подать ходатайство о наложении запрета на его нахождение в доме», - объяснил Кютт. В качестве подозреваемого дебошира можно держать под стражей до 48 часов и, при необходимости, прокурор может ходатайствовать о его аресте.
«Если оснований для задержания нет, но есть основание на наложение запрета, то человек может отправиться ночевать к знакомым, а если у него такой возможности нет, его отправляют ночевать на социальной жилплощади», - объяснил полицейский. Он добавил, что в то же время всегда остается вариант, что обстоятельства не позволят ни задержать, ни наложить запрет: «Если согласно закону человека можно забрать из дома, то этот вариант серьезно взвешивается и по возможности применяется. Самое же главное, чтобы потерпевшая могла остаться дома и чувствовать себя в безопасности».
И хотя выставление дебошира из дома в случае насилия в близких отношениях – дело новое, однако, по словам Кютта, свод законов для полиции совсем не изменился. Полиция действует в рамках своих полномочий и основное внимание направлено на незамедлительное оказание помощи жертве.
При оказании помощи потерпевшей ведется сотрудничество как с местными центрами поддержки женщин, работниками службы защиты детей, так и с социальным отделом, а также с отделениями неотложной помощи при больницах.
«Сейчас у нас есть работающая сеть, а обмен информацией между учреждениями значительно ускорился, потому жертвы начали получать более насыщенную помощь», - сказал Кютт.
По словам ведущего чиновника бюро профилактики и ведения производств по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны Нурмели Митрахович, отселение домашнего тирана из дома не есть цель сама по себе. Ею является быстрое вмешательство, целостный подход к решению проблемы и защита жертвы. Действующий закон об охране общественного порядка дает полиции право в случае наличия угрозы для жизни и здоровья вводить запрет на нахождение в определенном месте, что по сути означает, что насильнику запрещается находиться рядом или в одном месте с конкретным человеком. «На практике домашний тиран часто сам добровольно соглашается уйти из дома или бывает задержан по подозрению в совершении преступления»,- объяснила она.
По словам советника Министерства социальных дел Айри Митендорф, в ходе этого проекта обдумывается, как лучше помочь потерпевшим от насилия в близких отношениях: «Уже на месте происшествия у потерпевшей должны быть возможность получить эмоциональную поддержку, подумать о своей безопасности, получить информацию о предоставляющих помощь организациях», - сказала Митендорф. Специалисты по кризисному консультированию круглосуточно готовы оказать помощь, и при желании потерпевшая может сохранить анонимность. У всех потерпевших есть возможность получить помощь в женских опорных центрах. «Терпящая насилие в близких отношениях женщина должна чувствовать, что она не одна и у нее есть возможность разрубить этот круг насилия», - сказала Митендорф.
- В 2016 году в Ида-Вирумаа были зарегистрированы 1862 сообщения, связанных с насилием в близких отношениях, и 470 сообщений о совершенных преступлениях. Всего по Эстонии их было соответственно 12 161 и 3058.
- В 2017 году в Ида-Вирумаа были зарегистрированы 1861 сообщений, связанных с насилием в близких отношениях, и 497 сообщений о совершенных преступлениях. Всего по Эстонии их было соответственно 11 467 и 3505.
- В большинстве случаев насильственные действия совершают мужчины. Более чем в половине случаев домашний тиран находится в состоянии алкогольного опьянения. Большая часть жертв домашнего насилия – женщины.
Источник: Идаская префектура