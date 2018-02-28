У полиции возникли трудности с поиском жилья для домашних тиранов

Идаский префект Тарво Крууп объяснил в месяц назад отправленном самоуправлениям Вирумаа письме, что у того, кто терпит насилие в близких отношениях, есть право подать ходатайство о наложении запрета на приближение или нахождение дома того, кто дерется.

«Выданный судом запрет на приближение и полицией – на нахождение рядом, конечно, прекращает дальнейшее совершение правонарушений, но тут же возникает новая проблема. Куда пойдет человек, которому запрещено находиться дома?» - написал Тарво Крууп. Он добавил, что большая помощь была бы именно от наличия муниципальных квартир, в которых и домашним тиранам были бы обеспечены достойные условия для проживания. В такой ситуации за помещенным в социальную квартиру или в социальный дом нарушителем было бы проще надзирать как социальным работникам самоуправления, так и полиции.

«Такое отселение позволит и социальному работнику местного самоуправления, и полиции направить больше внимания на решение проблем такого человека, а также повлиять на его формирование как законопослушного гражданина», - написал префект.

По словам пресс-секретаря Идаской префектуры Леаны Лойде, целью письма префекта было выяснить, есть ли и в Ида-Вирумаа возможность применения идущего уже несколько месяцев в Пярну пилотного проекта. Дело в том, что в прошлом году на обслуживаемой префектурой территории увеличилось количество преступлений, связанных с насилием, а также значительно выросло количество случаев причинения телесных повреждений.

Лишь два самоуправления Ляэне-Вирумаа сообщили, что на данный момент у них нет свободных мест в социальных учреждениях и на муниципальной площади, но в определенных случаях найти место для ночлега все же можно. Другие самоуправления этого уезда, а также самоуправления Ида-Вирумаа в официально установленный срок, то есть в течение 30 дней, префекту так ничего и не ответили.

В декабре в Пярнумаа стартовал пилотный проект, в рамках которого полиция при необходимости увозит домашнего насильника и по возможности на него накладывается запрет на нахождение дома. «Начиная с декабря и до 26 февраля, полиция зарегистрировала 114 случаев насилия в близких отношениях», - сказал руководитель службы профилактики и ведения производства Юллар Кютт.

В 34 случаях были возбуждены уголовные дела, в 60 случаях дебоширы должны были покинуть свой дом: их либо задерживали в качестве подозреваемых, либо доставляли на вытрезвление, либо они уходили к друзьям или родственникам.

«Решение всегда принимается исходя из ситуации и обстоятельств: нужно ли задержать человека или следует подать ходатайство о наложении запрета на его нахождение в доме», - объяснил Кютт. В качестве подозреваемого дебошира можно держать под стражей до 48 часов и, при необходимости, прокурор может ходатайствовать о его аресте.