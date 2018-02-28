Международные соревнования у России все-таки отбирать не будут?

Новые стандарты соответствия кодексу ВАДА, вступающие в силу с 1 апреля, никак не отразятся на способности России принимать международные соревнования. Об этом "СЭ" заявил источник в руководстве Минспорта. Поправки рекомендуют международным федерациям отдавать чемпионаты мира только тем странам, в которых полноценно действуют национальные антидопинговые агентства. Российское антидопинговое агентство с 2015 года лишено сертификата соответствия кодексу ВАДА.

Однако, по словам источника, новые изменения стандартов применяются только к тем случаям несоответствия, которые возникли после 1 апреля 2018 года. Поэтому к России новые правила будут относиться только в том случае, если РУСАДА сейчас восстановят, а затем снова лишат лицензии. Подобный поворот событий крайне маловероятен.