Международные соревнования у России все-таки отбирать не будут?

Как сообщает "Спорт-Экспресс" опубликованные поправки к кодексу ВАДА действительно обязывают страну-хозяйку соревнований иметь действующую антидопинговую службу, но к России это, скорее всего, не относится.
Новые стандарты соответствия кодексу ВАДА, вступающие в силу с 1 апреля, никак не отразятся на способности России принимать международные соревнования. Об этом "СЭ" заявил источник в руководстве Минспорта. Поправки рекомендуют международным федерациям отдавать чемпионаты мира только тем странам, в которых полноценно действуют национальные антидопинговые агентства. Российское антидопинговое агентство с 2015 года лишено сертификата соответствия кодексу ВАДА.
Однако, по словам источника, новые изменения стандартов применяются только к тем случаям несоответствия, которые возникли после 1 апреля 2018 года. Поэтому к России новые правила будут относиться только в том случае, если РУСАДА сейчас восстановят, а затем снова лишат лицензии. Подобный поворот событий крайне маловероятен.
По словам председателя Комитета Госдумы по спорту и туризму, президента Федерации керлинга России никто из международных федераций не заявлял об отказе или переносе соревнований, которые должны пройти в России: "Многие Федерации поступили так: давайте прекратим истерию, мы будем проводить соревнования. Те федерации, у которых есть нормальные отношения с международными федерациями, свои соревнования проводили, проводят и будут проводить. Потому что Россия для них – очень серьезный партнер для качественных проведений соревнований. Это все знают – хороший призовой фонд, хорошая подготовка трасс и объектов, хорошее судейство", - заявил Свищев "Спорт-Экспрессу".