Влиятельные соцдемы не поддерживают смену лидера партии Евгения Осиновского

В прошлую пятницу ERR опубликовал рейтинги политических партий, согласно которым поддержка социал-демократов упала в феврале до самого низкого уровня за последние восемь лет – до 8%, передает Rus.err.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт считает, что менять лидера партии не надо. "Ответственность лидера партии оценивается после выборов, а не на основании результатов опроса", - сказал он в интервью ERR.