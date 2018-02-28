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Влиятельные соцдемы не поддерживают смену лидера партии Евгения Осиновского

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Евгений Осиновский.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Такие авторитетные члены Социал-демократической партии Эстонии как Андрес Анвельт, Ивари Падар и Яак Аллик не считают, что из-за низкой популярности лидера партии Евгения Осиновского его следует сменить.

В прошлую пятницу ERR опубликовал рейтинги политических партий, согласно которым поддержка социал-демократов упала в феврале до самого низкого уровня за последние восемь лет – до 8%, передает Rus.err.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт считает, что менять лидера партии не надо. "Ответственность лидера партии оценивается после выборов, а не на основании результатов опроса", - сказал он в интервью ERR.

Бывший председатель соцдемов и нынешний депутат Европарламента Ивари Падар и член фракции соцдемов в Рийгикогу Яак Аллик также полагают, что менять лидера партии не нужно.

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